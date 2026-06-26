Jepun batalkan lebih 100 penerbangan susulan dua ribut tropika

Seorang lelaki berdiri dalam air banjir ketika hujan lebat akibat laluan taufan Mekkhala yang bergerak menuju Jepun, di Pingtung, Taiwan pada 25 Jun 2026. Gambar ini dirakam daripada video yang dibekalkan pihak ketiga. - Foto REUTERS

Seorang lelaki berdiri dalam air banjir ketika hujan lebat akibat laluan taufan Mekkhala yang bergerak menuju Jepun, di Pingtung, Taiwan pada 25 Jun 2026. Gambar ini dirakam daripada video yang dibekalkan pihak ketiga. - Foto REUTERS

Jepun batalkan lebih 100 penerbangan susulan dua ribut tropika

Jepun batalkan lebih 100 penerbangan susulan dua ribut tropika

TOKYO: Syarikat penerbangan Jepun membatalkan lebih 100 penerbangan pada 26 Jun ketika dua ribut tropika menghampiri kepulauan negara itu, dengan pihak berkuasa mengeluarkan arahan pemindahan di beberapa kawasan berikutan risiko banjir dan tanah runtuh.

Ribut tropika kuat Mekkhala, yang sebelum ini dikategorikan sebagai taufan, diturunkan taraf tetapi masih membawa angin kencang sehingga 144 kilometer sejam, menurut agensi meteorologi Jepun.

Hujan lebat mula melanda beberapa kawasan di selatan dan barat Jepun ketika sistem cuaca itu dijangka bergerak berhampiran pulau Kyushu dan Shikoku sepanjang hujung minggu.

Pada masa sama, ribut tropika Higos turut dikesan di Lautan Pasifik dan berpotensi berinteraksi dengan Mekkhala.

Pakar cuaca memberi amaran keadaan itu boleh mencetuskan fenomena Fujiwhara, iaitu apabila dua ribut tropika saling berinteraksi sehingga menyukarkan ramalan mengenai arah pergerakan dan kekuatan kedua-duanya.

Japan Airlines dan All Nippon Airways membatalkan keseluruhan 120 penerbangan ke dan dari wilayah selatan Okinawa serta Kagoshima.

Pihak berkuasa wilayah Kyoto pula menggesa ribuan penduduk berpindah segera susulan ancaman tanah runtuh dan banjir.

Rakaman penyiar awam NHK menunjukkan sungai berwarna coklat yang deras melimpah melalui beberapa kawasan di wilayah itu.

Pegawai di Kyoto dan Osaka berkata paras air sungai semakin meningkat dan orang ramai diminta terus berjaga-jaga.

“Kewaspadaan tinggi diperlukan kerana risiko banjir semakin meningkat,” menurut kenyataan pihak berkuasa tempatan.

Hujan lebat turut menjejaskan operasi industri dan pengangkutan di beberapa wilayah.

Syarikat automotif Toyota menggantung operasi di sebuah kilangnya di Kyushu selepas beberapa jalan utama ditutup akibat banjir dan tanah runtuh.

Nissan juga dilaporkan merancang menghentikan beberapa barisan pengeluarannya sebagai langkah keselamatan, menurut agensi berita Kyodo.

Tentera Jepun turut membatalkan penerbangan sulung pesawat pengangkut V-22 Osprey ke Pulau Miyako yang sepatutnya menjadi sebahagian latihan bersama Amerika Syarikat.

Selain Jepun, Taiwan turut terjejas teruk akibat ribut Mekkhala.

Lebih 1,600 penduduk dipindahkan dari rumah masing-masing, manakala sekolah dan pejabat di beberapa kawasan ditutup susulan hujan lebat, banjir dan tanah runtuh.

Walaupun tiada kematian dilaporkan setakat ini, pihak berkuasa Taiwan memberi amaran mengenai kemungkinan aliran serpihan dan runtuhan berbahaya di kawasan pergunungan.

Amaran itu terutama melibatkan daerah Hualien di timur Taiwan serta Kaohsiung dan Pingtung di selatan pulau tersebut.

Agensi ramalan cuaca Taiwan berkata beberapa kawasan menerima sehingga 88 sentimeter hujan sejak Khamis.

Penduduk yang tinggal berhampiran sebuah tasik penghalang semula jadi yang baru dikesan di kawasan berbukit Hualien turut diarahkan berpindah kerana bimbang berlaku limpahan air atau runtuhan tanah.

Seorang pegawai tempatan berkata ramai penduduk di kawasan hilir sudah meninggalkan rumah mereka sebagai langkah berjaga-jaga.

Beberapa laluan kereta api di Taiwan turut digantung sementara akibat keadaan cuaca buruk.

Pihak meteorologi Jepun dan Taiwan kini terus memantau pergerakan kedua-dua ribut tropika itu kerana keadaan cuaca dijangka bertambah buruk dalam tempoh 48 jam akan datang.

Penduduk di kawasan berisiko diminta bersedia menghadapi kemungkinan banjir kilat, gangguan bekalan elektrik dan tanah runtuh.

Pihak berkuasa Jepun juga mengingatkan orang ramai supaya mengelakkan perjalanan tidak penting dan segera mematuhi arahan pemindahan sekiranya keadaan menjadi lebih berbahaya.

Fenomena cuaca ekstrem semakin kerap melanda Asia Timur dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan saintis iklim memberi amaran bahawa perubahan iklim global boleh menyebabkan ribut tropika menjadi lebih kuat dan membawa hujan lebih lebat.

Bagi Jepun, ancaman ribut dan hujan lebat bukan sesuatu yang asing, namun kombinasi dua sistem cuaca besar secara serentak meningkatkan risiko kerosakan besar terhadap prasarana, pengangkutan dan keselamatan penduduk.