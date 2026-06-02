Seorang lelaki melihat papan jadual penerbangan yang memaparkan pembatalan penerbangan ke Okinawa selepas Ribut Tropika Jangmi menyebabkan lapangan terbang di wilayah itu ditutup ketika ribut bergerak menuju tanah besar Jepun, di Lapangan Terbang Haneda, Tokyo pada 1 Jun 2026. Syarikat penerbangan mula menggantung operasi di beberapa kawasan susulan cuaca buruk. - Foto AFP

TOKYO: Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun pada 2 Jun, menyebabkan puluhan ribu rumah terputus bekalan elektrik, ratusan penerbangan dibatalkan dan sekurang-kurangnya sembilan orang cedera ketika ribut itu bergerak ke arah utara negara tersebut.

Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran mengenai ombak besar, tanah runtuh dan banjir susulan hujan lebat yang dibawa ribut berkenaan.

Jangmi sebelum ini dikategorikan sebagai taufan, namun telah diturunkan taraf kepada ribut tropika kuat selepas melanda pulau subtropika Okinawa pada 1 Jun.

Menurut pihak berkuasa, lebih 30,000 rumah di wilayah Kagoshima mengalami gangguan bekalan elektrik, manakala kira-kira 17,000 lagi rumah di Okinawa turut terjejas.

Jurucakap kanan kerajaan Jepun, Encik Minoru Kihara, berkata ribut itu menyebabkan sekurang-kurangnya sembilan individu cedera di Okinawa.

Penyiar awam NHK melaporkan kebanyakan kecederaan berlaku akibat objek diterbangkan angin ke arah kenderaan serta mangsa terjatuh akibat tiupan angin kuat.

Encik Kihara turut memberi amaran bahawa sistem pengangkutan awam di Tokyo dan bandar sekitarnya mungkin terganggu apabila ribut itu menghampiri kawasan tengah Jepun pada 3 Jun.

“Kepada penduduk di kawasan yang dijangka terjejas, sila beri perhatian kepada arahan pemindahan yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan dan lakukan pemindahan awal jika perlu,” katanya dalam sidang media.

“Terus berwaspada dan pastikan anda mengambil langkah untuk melindungi nyawa.”

Pihak meteorologi Jepun berkata wilayah Kyushu selatan dan Kepulauan Amami dijangka menerima hujan lebat dalam tempoh beberapa jam akan datang.

Ribut itu juga diramalkan membawa sehingga 350 milimeter hujan di wilayah Kinki dalam tempoh 24 jam.

Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan mengeluarkan amaran tahap empat, iaitu kategori “amaran kecemasan mendesak” yang meminta penduduk berpindah segera dari kawasan berbahaya.

Pegawai cuaca menggesa orang ramai supaya tidak berlengah membuat persediaan menghadapi ribut berkenaan.

Kesan ribut itu turut menjejaskan operasi penerbangan di Jepun.

Dua syarikat penerbangan terbesar negara itu, Japan Airlines dan All Nippon Airways, membatalkan hampir 600 penerbangan dari 1 Jun hingga 3 Jun.

Sehingga awal pagi 2 Jun, sekurang-kurangnya 326 penerbangan dibatalkan, kebanyakannya melibatkan laluan ke dan dari wilayah Kyushu.

Japan Airlines membatalkan 170 penerbangan melibatkan lapangan terbang Kagoshima, Miyazaki dan Takamatsu.

All Nippon Airways pula membatalkan 67 penerbangan termasuk semua penerbangan ke dan dari Kagoshima serta Miyazaki.

Beberapa syarikat penerbangan lain turut membatalkan operasi di laluan yang terjejas akibat cuaca buruk.

Syarikat penerbangan menggesa penumpang menyemak maklumat terkini menerusi laman web rasmi masing-masing kerana lebih banyak pembatalan dan kelewatan mungkin berlaku bergantung kepada laluan ribut.

Selain penerbangan, operasi kereta api laju Shinkansen juga dijangka terjejas mulai malam 2 Jun.

Syarikat kereta api Jepun memaklumkan kemungkinan berlaku pembatalan dan kelewatan bagi beberapa perkhidmatan di laluan Tokaido Shinkansen dari malam 2 Jun hingga 3 Jun.

Walaupun laluan Sanyo Shinkansen dan Kyushu Shinkansen dijadual beroperasi seperti biasa, pengendali memberi amaran bahawa gangguan masih boleh berlaku jika keadaan cuaca bertambah buruk.

Perkhidmatan pengangkutan lain di kawasan metropolitan Tokyo juga mungkin mengalami gangguan dari awal pagi hingga lewat malam 3 Jun.

Sebelum ini, angin kencang akibat Jangmi telah menyebabkan kerosakan di beberapa kawasan di Okinawa.

Penduduk di Kepulauan Amami kini sedang bersiap sedia menghadapi kemungkinan ribut lebih kuat apabila Jangmi terus bergerak ke arah utara.

Pihak berkuasa Jepun meningkatkan pemantauan terhadap kawasan cerun dan berhampiran sungai kerana bimbang risiko tanah runtuh dan banjir kilat.

Musim taufan di Jepun biasanya bermula pada pertengahan tahun dan sering membawa hujan lebat serta gangguan besar terhadap pengangkutan dan kehidupan harian penduduk.

Pakar cuaca berkata perubahan iklim global juga meningkatkan risiko ribut menjadi lebih kuat dan membawa hujan lebih ekstrem berbanding sebelum ini.