JJAKARTA: Asap daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan kini bergerak ke arah Selat Melaka dan Laut Natuna, sekali gus meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan menjejas Singapura, Malaysia dan Brunei.

Ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia (BMKG) bagi 29 dan 30 Ogos menunjukkan bahan pencemar udara halus PM2.5 daripada kebakaran bergerak ke arah barat laut.

Tiupan angin berpotensi membawa asap dan bahan pencemar itu ke tiga negara jiran berkenaan sekiranya keadaan cuaca berterusan.

Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB), Encik Berton Panjaitan, berkata keadaan jerebu masih serius di beberapa kawasan di Kalimantan.

Jarak penglihatan di tiga wilayah utama yang terjejas di Kalimantan hanya sekitar satu hingga 1.5 kilometer, berbanding antara 2.4 dengan lima kilometer di wilayah terjejas di Sumatera.

Kualiti udara di beberapa kawasan Kalimantan turut mencapai tahap berbahaya.

Sehingga 4.41 petang pada 30 Ogos, Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) mencecah 877 di Katingan, Kalimantan Tengah, diikuti 720 di Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, dan 715 di Barito Selatan Sanggu, Kalimantan Tengah.

“Apabila kualiti udara mencapai tahap tidak sihat atau berbahaya, kami sentiasa menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan kegiatan di luar rumah.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Agong, Permaisuri, Hari Kebangsaan Malaysia ke-69

Agong, Permaisuri ucap tahniah sempena Hari Kebangsaan ke-69

Aug 31, 2026 | 2:59 PM
Sebuah cawangan Banque Misr di Kaherah, Mesir. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat (AS) mendakwa cawangan bank milik pemerintah Mesir itu di Amiriah Arab Bersatu (UAE) membantu Iran mengelakkan sekatan dengan memproses transaksi bernilai kira-kira AS$1.8 bilion (S$2.29 bilion) yang berpotensi mempunyai kaitan dengan rangkaian perbankan rahsia Iran antara Januari 2024 dengan Jun 2026. Bank Pusat UAE kini menjalankan pemeriksaan khas terhadap bank tersebut.

UAE siasat bank Mesir susulan dakwaan bantu Iran elak sekatan AS

Aug 31, 2026 | 2:30 PM
Jurulatih Geylang International FC, Noor Ali, bersedia membimbing pasukannya bagi musim Liga Perdana Singapura (SPL) 2026/27 dengan sasaran memecahkan kemarau trofi serta membawa kelab itu kembali ke pertandingan Liga Juara-Juara Asia Dua (ACL Two)

Noor Ali mahu tamatkan kemarau trofi Geylang International, sasar tiga tempat teratas SPL

Aug 31, 2026 | 2:38 PM
prasekolah Islam swasta, yuran prasekolah, cabaran prasekolah

Prasekolah Islam swasta cari keseimbangan yuran, perbelanjaan dalam penuhi permintaan

Aug 30, 2026 | 5:30 AM
Menggelar dirinya sebagai “Budget Barbie”, Wirda Elliesa membina platformnya dengan menonjolkan barangan kecantikan berpatutan dengan hasil yang mewah.

Wirda Elliesa: Rahsia kecantikan, tip pantas dan jagaan kulit berbaloi

Aug 31, 2026 | 11:39 AM
mohamed salah

Mo Salah: Bintang bola sepak jambatan baharu politik Turkey-Mesir

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
bola sepak singapura

‘Budak nakal’ Tajeli jadi kapten Balestier Khalsa, tekad mula bab baharu

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
Marko Kraljevic akan memimpin Balestier Khalsa bagi musim kedua sejak menyertai kelab itu semula pada musim 2025/26.

Balestier Khalsa tanpa padang sendiri tetap bahaya, sedia tunjuk taring lagi

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
Mendaki, Lembaga Pengarah, Zaqy, 3 AP

Mendaki lantik 4 ahli Lembaga Pengarah baharu, termasuk 3 AP

Aug 28, 2026 | 7:48 PM
Kanak-kanak prasekolah, di gambar ini, meneroka cara litar elektrik berfungsi, antara contoh bagaimana pendedahan kepada Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (Stem) boleh dimulakan sejak kecil.

Tepis tanggapan, perluas ruang wanita dalam bidang Stem

Aug 31, 2026 | 5:30 AM

“Jika mereka perlu keluar, gunakan pelitup,” kata Encik Berton.

Jumlah kawasan titik panas atau ‘hotspot’ turut meningkat dengan ketara di beberapa bahagian Kalimantan.

Kalimantan Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebanyak 876 kepada 5,391 kawasan panas, manakala Kalimantan Barat meningkat 453 kepada 3,824.

Kalimantan Selatan pula mencatat penurunan sebanyak 279 kepada 1,077 kawasan panas.

Bagaimanapun, jumlah lokasi kebakaran sebenar berkurangan di ketiga-tiga wilayah itu, masing-masing kepada 56 di Kalimantan Tengah, 16 di Kalimantan Barat dan 52 di Kalimantan Selatan.

Di Sumatera, jumlah kawasan panas menurun kepada 804 di Sumatera Selatan dan 264 di Riau, tetapi meningkat kepada 135 di Jambi.

Menurut Encik Berton, seramai 48,667 anggota masih dikerahkan di enam wilayah yang diberi keutamaan bagi menangani kebakaran.

Mereka menjalankan pemantauan, memadam kebakaran serta operasi pembasahan dan penyejukan di kawasan yang sudah terbakar atau berisiko terbakar.

Sebanyak 53 pesawat turut dikerahkan, termasuk 34 bagi operasi pengeboman air dan 13 untuk rondaan.

Operasi memadam kebakaran juga dipertingkatkan di Papua Barat selepas 35 kawasan panas dan lapan lokasi kebakaran dikesan.

Kebakaran di wilayah itu dianggarkan menjejas kawasan seluas 2,496 hektar, dengan jarak penglihatan antara lima dengan sembilan kilometer.

Kesan kebakaran bukan sahaja menjejas kualiti udara dan meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan, malah mula memberi tekanan kepada hidupan liar.

Kementerian Kehutanan Indonesia menyelamatkan seekor orang utan Borneo (Pongo pygmaeus) jantan dewasa yang ditemukan dalam keadaan lemah berhampiran sebuah ladang kelapa sawit milik penduduk di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, pada 30 Ogos.

Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Cik Murlan Dameria Pane, berkata kebakaran berhampiran habitat dan kawasan pergerakan hidupan liar boleh menjejas keadaan serta pergerakan haiwan.

“Kebakaran bukan sahaja memberi kesan kepada kawasan hutan, malah berpotensi memberi tekanan kepada hidupan liar di kawasan sekitarnya,” katanya.

Orang utan itu pernah dipantau oleh pasukan perlindungan orang utan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) berhampiran lokasi berkenaan pada 16 Ogos dan ketika itu masih bergerak aktif.

Namun, apabila ditemukan semula pada pagi 30 Ogos, haiwan tersebut berada dalam keadaan lemah.

Pasukan penyelamat tiba selepas menerima laporan pada 7.27 pagi dan memberikan ubat bius secara terkawal sebelum haiwan itu diperiksa dan dipindahkan.

Doktor haiwan memberikan bantuan oksigen dan cecair melalui saluran intravena, selain mengambil sampel darah, najis dan bulu untuk pemeriksaan lanjut.

Pasukan itu turut mendapati kebakaran sedang berlaku di kawasan berhutan berhampiran ladang berkenaan sehingga menghasilkan asap, manakala tiada sumber air ditemukan berhampiran lokasi orang utan itu.

Pemeriksaan awal menunjukkan keadaan lemah haiwan tersebut dipercayai mempunyai kaitan dengan pendedahan kepada asap dan kekurangan air dalam badan, tetapi pemeriksaan lanjut diperlukan untuk menentukan punca sebenar.

Orang utan itu kemudian dibawa ke pusat pemulihan YIARI untuk pemerhatian dan rawatan lanjut.

Pihak berkuasa mengingatkan orang ramai supaya tidak cuba menangkap atau mengendalikan sendiri orang utan dan hidupan liar lain yang keluar dari habitat akibat kebakaran.

Mereka dinasihatkan menjaga jarak, tidak mengganggu atau memberi makanan kepada haiwan berkenaan dan segera melaporkannya kepada BKSDA atau pegawai perhutanan tempatan. - Agensi berita

Laporan berkaitan
Riau tingkat status kecemasan, Kalimantan masih bergelut tangani kebakaran hutanAug 28, 2026 | 2:05 PM
Putrajaya antara kawasan dijangka alami jerebu tebal pada 31 OgosAug 28, 2026 | 3:04 PM
kebakaran hutanIndonesia