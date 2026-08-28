PUTRAJAYA: Analisis model ramalan cuaca yang dipantau Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) menunjukkan beberapa kawasan di negara ini kekal berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad bagi tempoh 27 hingga 31 Ogos ini.

Ketua Pengarah MetMalaysia, Dr Mohd Hisham Mohd Anip, berkata keadaan itu susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan.

“Ramalan model kepekatan jerebu MyCMAQ (Model Kualiti Udara Pelbagai Skala Komuniti Malaysia) menunjukkan Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terkesan, dengan kebanyakan daerah dijangka mengalami cuaca berjerebu pada tahap Tidak Sihat.

“Beberapa daerah juga berpotensi mencapai tahap Sangat Tidak Sihat pada 30 dan 31 Ogos,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia (BHM) pada 27 Ogos.

Beliau berkata keadaan cuaca berjerebu dijangka berlaku di Sabah mulai 29 Ogos ini, manakala kepekatan jerebu yang tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos.

“MetMalaysia sedang memantau keadaan ini secara berterusan dan akan mengemas kini ramalan berdasarkan perubahan cuaca dan keadaan atmosfera terkini,” katanya.

Terdahulu, Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadzil, dilaporkan berkata kerajaan sedang mempertimbangkan keperluan mengubah skala atau lokasi sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos susulan situasi jerebu yang dihadapi negara.

Beliau berkata Ketua Setiausaha Negara (KSN), Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar akan mempengerusikan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan petang ini bagi menilai kesesuaian penganjuran sambutan berkenaan.

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Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, turut memohon rakyat negara ini mendoakan agar keadaan itu terkawal menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia memandangkan persiapan membabitkan jentera kerajaan sedang giat dilaksanakan untuk menyambut kedua-dua acara tahunan itu.

“Kita juga sedang bersiap sedia untuk menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia dan berikutnya Hari Malaysia. Hari Kemerdekaan 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September.

“Kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala mudah-mudahan jerebu lebih terkawal supaya sambutan boleh diadakan,” katanya.

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