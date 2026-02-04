(FOTO FAIL) Kapal induk berkuasa nuklear kelas Nimitz, USS Abraham Lincoln (CVN-72), di Pangkalan Udara Tentera Laut North Island di San Diego, California, pada 11 Ogos 2025. Insiden penembakan jatuh dron Iran berlaku beberapa jam selepas bot-bot Iran bersama sebuah dron bergerak untuk memintas kapal tangki M/V Stena Imperative di Selat Hormuz. - Foto REUTERS

WASHINGTON: Sebuah jet pejuang Amerika Syarikat menembak jatuh dron milik Iran yang menghampiri sebuah kapal induk Amerika Syarikat di Timur Tengah pada 3 Februari, menurut kenyataan Washington, ketika ketegangan baru di perairan strategik rantau itu membayangi rancangan rundingan nuklear antara kedua-dua negara.

Insiden tersebut merupakan pertembungan kedua antara Amerika Syarikat dan Iran di perairan Asia Barat pada hari yang sama, selepas pasukan Iran didakwa cuba menahan sebuah kapal tangki berbendera Amerika di Selat Hormuz, laluan perkapalan paling penting dunia bagi eksport minyak.

Jurucakap Rumah Putih, Cik Karoline Leavitt, berkata rundingan nuklear yang dirancang masih diteruskan walaupun berlaku ketegangan ketenteraan itu. Beliau memaklumkan bahawa utusan khas Amerika, Encik Steve Witkoff, dijangka tetap mengadakan perbincangan dengan pihak Iran dalam masa terdekat.

“Utusan kami masih dijangka mengadakan perbincangan dengan pihak Iran lewat minggu ini,” kata Cik Leavitt kepada Fox News.

Komando Pusat Amerika Syarikat (CENTCOM) mengesahkan bahawa sebuah jet pejuang F-35C yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln telah menembak jatuh dron Iran atas alasan mempertahankan diri.

“Jet pejuang F-35C dari USS Abraham Lincoln menembak jatuh dron Iran dalam tindakan mempertahankan diri,” kata jurucakap CENTCOM, Kapten Tim Hawkins, dalam satu kenyataan.

Kapal induk itu dihantar ke Laut Arab Januari lalu susulan peningkatan kehadiran ketenteraan Amerika di rantau tersebut, di tengah-tengah kebimbangan Washington terhadap tindakan Teheran, termasuk penindasan berdarah terhadap protes anti-pemerintah di Iran.

Ketegangan ini berlaku ketika Washington dan Teheran bersetuju untuk memulakan rundingan nuklear baru, selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berulang kali mengancam tindakan ketenteraan terhadap Iran. Teheran pula memberi amaran bahawa sebarang serangan akan dibalas dengan serangan ke atas kapal dan pangkalan tentera Amerika di rantau itu.

Amerika Syarikat sebelum ini melancarkan serangan udara ke atas tapak nuklear Iran pada 2025, satu langkah yang meningkatkan ketegangan dua hala secara mendadak. Washington juga telah menghantar semula kumpulan tempur laut ke Timur Tengah sebagai isyarat tekanan ketenteraan.

Rundingan nuklear kini dijadualkan berlangsung pada 6 Februari, namun Encik Trump enggan menolak kemungkinan tindakan ketenteraan sekiranya rundingan gagal. Presiden Iran Encik Masoud Pezeshkian pula menegaskan bahawa rundingan hanya akan diteruskan sekiranya bebas daripada ancaman.

“Saya telah mengarahkan menteri luar dengan syarat persekitaran yang sesuai wujud, iaitu bebas daripada ancaman dan tuntutan tidak munasabah, untuk meneruskan rundingan yang adil dan saksama,” tulis Encik Pezeshkian dalam satu hantaran di platform X.

Encik Pezeshkian turut mengesahkan bahawa beliau telah memberi lampu hijau kepada permulaan rundingan dengan Amerika Syarikat, selepas Encik Trump memberi bayangan bahawa “perkara buruk” akan berlaku sekiranya tiada perjanjian dicapai.

Iran setakat ini belum mengesahkan lokasi rundingan, namun menyatakan bahawa Turkey, Oman dan “beberapa negara lain di rantau ini” telah menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah. Teheran menegaskan bahawa isu tempat dan masa bukan hal rumit.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Encik Benjamin Netanyahu memberitahu Encik Witkoff bahawa Iran “tidak boleh dipercayai”, menurut kenyataan dari pejabat Netanyahu selepas pertemuan mereka di Baitulmakdis.

Amerika Syarikat menentang keras program nuklear Iran, yang menurut Washington berpotensi membawa kepada pembangunan senjata nuklear. Iran sebaliknya menegaskan bahawa program tersebut bertujuan aman dan untuk penyelidikan awam.

Washington juga menuntut agar Iran mengurangkan sokongan terhadap kumpulan proksi di rantau ini serta menghadkan simpanan peluru berpandu balistiknya. Tehran bagaimanapun berulang kali menegaskan bahawa sebarang rundingan hanya perlu tertumpu kepada isu nuklear, bukan keupayaan ketenteraan atau pertahanannya.

Walaupun kedua-dua pemimpin menyatakan komitmen terhadap rundingan, ketegangan di laut terus meningkat. CENTCOM memaklumkan bahawa sebuah kapal tangki berbendera AS, M/V Stena Imperative, telah dicabar oleh bot bersenjata Iran di Selat Hormuz.

Kapten Hawkins berkata dua bot Iran dan sebuah dron menghampiri kapal tersebut serta “mengancam untuk menaiki dan merampas kapal tangki berkenaan”.

Sebuah kapal pemusnah Amerika bertindak balas dengan sokongan udara dan mengiringi kapal tangki itu sehingga selamat meneruskan pelayaran.

Firma keselamatan maritim Britain, Vanguard Tech, melaporkan bahawa kapal tersebut dihampiri tiga pasangan bot kecil bersenjata milik Pengawal Revolusi Iran ketika berada kira-kira 16 batu nautika di utara Oman. Kapal itu meningkatkan kelajuan dan mengekalkan haluan, serta tidak memasuki perairan Iran.

Bagaimanapun, agensi berita Fars milik Iran melaporkan bahawa sebuah kapal, tanpa menyatakan kewarganegaraannya, telah memasuki perairan wilayah Iran dan diberi amaran sebelum beredar.

Iran terus bergelut dengan kesan protes besar-besaran susulan kenaikan kos sara hidup. Protes yang bermula di Teheran pada Disember berkembang menjadi demonstrasi nasional dan mencetuskan tindakan keras berdarah oleh pihak berkuasa.