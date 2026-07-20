Anggota tentera Amerika Syarikat memunggah bekalan ketenteraan di sebuah pangkalan udara di Jordan, yang kini menjadi hab utama operasi Washington di Asia Barat. - Foto fail TENTERA AMERIKA SYARIKAT

Anggota tentera Amerika Syarikat memunggah bekalan ketenteraan di sebuah pangkalan udara di Jordan, yang kini menjadi hab utama operasi Washington di Asia Barat. - Foto fail TENTERA AMERIKA SYARIKAT

AMMAN: Jordan muncul sebagai medan baharu dalam konflik yang semakin memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran apabila empat serangan peluru berpandu serta dron Iran menyasarkan pangkalan tentera Amerika di negara itu dalam tempoh lima hari, mengorbankan dua anggota tentera dan menyebabkan seorang lagi masih hilang.

Pegawai Amerika berkata, serangan terbaharu pada 17 Julai di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Azraq merupakan serangan paling berdarah terhadap tenteranya sejak kedua-dua negara mengumumkan gencatan senjata pada April lalu, yang kini telah terbatal.

Selain dua anggota yang terbunuh, empat lagi cedera manakala beberapa anggota lain mengalami kecederaan ringan dan kembali bertugas selepas menerima rawatan.

Menurut beberapa pegawai Amerika Syarikat yang enggan dikenali, siri serangan itu menunjukkan Iran masih mempunyai simpanan peluru berpandu dan dron yang besar, selain semakin berupaya menembusi sistem pertahanan udara Amerika.

“Serangan ini bukan sahaja bertujuan menyebabkan korban dalam kalangan tentera Amerika Syarikat, malah meningkatkan tekanan terhadap Washington supaya tidak memperluaskan operasi ketenteraan ke atas Iran,” kata seorang pegawai.

Dalam tempoh lima hari lalu, pangkalan tentera Amerika di Jordan menjadi sasaran berturut-turut.

Serangan pertama mengenai kemudahan kediaman di Pangkalan Udara King Faisal dan mencederakan sehingga lima anggota tentera Amerika Syarikat.

Serangan kedua pula menyasarkan sebuah pangkalan di timur Jordan yang menempatkan helikopter Black Hawk milik tentera Amerika Syarikat, menyebabkan beberapa pesawat rosak.

Dua hari kemudian, peluru berpandu Iran sekali lagi menghentam Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, mencederakan kira-kira 20 anggota tentera yang sedang berlindung di kubu bawah tanah.

Pada 17 Julai, pangkalan sama diserang sekali lagi, mengorbankan dua anggota tentera dan menyebabkan seorang lagi dilaporkan hilang.

Tentera Iran mengesahkan melancarkan serangan dron terhadap tangki bahan api di pangkalan berkenaan.

Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) pula mendakwa menggunakan peluru berpandu dan dron bagi menyerang tempat perlindungan pesawat tentera Amerika.

Jordan semakin penting dalam strategi ketenteraan Washington sejak tercetusnya konflik dengan Iran.

Sebelum perang meletus, Pentagon memindahkan sebahagian anggota tenteranya dari Bahrain, Amiriah Arab Bersatu (UAE) dan Qatar ke Jordan serta Israel yang dianggap lebih selamat.

Peranan Jordan terus meningkat selepas beberapa negara sekutu Amerika di Teluk mengehadkan penggunaan pangkalan tentera dan ruang udara mereka bagi operasi ketenteraan terhadap Iran.

Penganalisis berkata, keadaan itu menjadikan Jordan antara aset paling penting bagi operasi udara Amerika di Asia Barat.

Bekas Leftenan Jeneral Tentera Udara Amerika, David Deptula, berkata kedudukan strategik Jordan membolehkan Washington melaksanakan operasi udara dengan lebih berkesan di Syria, Iraq dan kawasan sekitarnya.

“Serangan ke atas Pangkalan Udara Muwaffaq Salti bukan sekadar serangan terhadap sebuah pangkalan tentera.

“Ia juga merupakan serangan terhadap gabungan ketenteraan Amerika Syarikat di rantau ini dan cubaan meningkatkan kos politik kepada Jordan kerana menjadi tuan rumah kepada tentera Amerika Syarikat,” katanya.

Penganalisis dari badan pemikir Demokrasi untuk Dunia Arab Kini (DAWN) yang berpangkalan di Washington, Encik Omid Memarian, berkata Jordan menjadi sasaran kerana hubungan keselamatan yang sangat rapat dengan Washington.

Beliau berkata negara Teluk seperti Arab Saudi kini lebih berhati-hati membenarkan Amerika Syarikat menggunakan pangkalan mereka selepas menjadi sasaran tindak balas Iran.

“Jordan berada dalam kedudukan berbeza kerana ia sangat bergantung kepada bantuan ketenteraan dan ekonomi Amerika Syarikat serta mempunyai hubungan keselamatan yang rapat dengan Washington,” katanya.

Menurut laporan Kongres Amerika, hampir 4,000 anggota tentera negara itu kini ditempatkan di Jordan.

Pada tahun fiskal 2025, Washington menyalurkan bantuan ekonomi dan ketenteraan bernilai AS$1.45 bilion ($1.87 bilion) kepada Jordan – hampir tiga kali ganda berbanding 15 tahun lalu.

Ketegangan turut memaksa Jordan mengambil langkah keselamatan tambahan.

Kedutaan Amerika Syarikat memaklumkan Lapangan Terbang Antarabangsa Aqaba dan pelabuhan di bandar pesisir itu dipindahkan sementara susulan ancaman yang disifatkan sebagai “spesifik dan boleh dipercayai”.

Tentera Jordan kemudian memintas tiga peluru berpandu Iran yang menuju ke negara itu, manakala sebuah lagi jatuh di kawasan tidak berpenghuni.

Sebagai tindak balas terhadap serangan di Jordan, tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan balas pada 18 Julai bagi melemahkan keupayaan Iran mengancam perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum pasukan (IRGC) yang didakwa bertanggungjawab menyerang tenteranya.

Pada masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa Amerika Syarikat akan memperluaskan lagi serangan terhadap prasarana strategik Iran, termasuk jambatan, loji jana kuasa dan sistem pengagihan elektrik.