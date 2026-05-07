Kapal persiaran ‘MV Hondius’ dilanda hantavirus bakal tiba di Sepanyol
3 individu dibawa keluar melalui pesawat bagi rawatan perubatan
May 7, 2026 | 3:21 PM
MADRID: Sebuah kapal persiaran yang dilanda hantavirus dijadual tiba di pulau Tenerife, Sepanyol, dalam tempoh tiga hari, dengan proses memindahkan penumpang dijangka bermula pada 11 Mei, lapor pihak berkuasa Sepanyol pada 6 Mei.
Nasib kapal, ‘MV Hondius’ itu membangkitkan kebimbangan sejagat setelah tiga individu dalam pelayaran itu terkorban.
