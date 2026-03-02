Keadaan sosial, ekonomi halang Gen Z Indonesia dari punya anak

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memetik cabaran struktur seperti ketidakmampuan membeli rumah, pengangguran dan masalah kewangan menyebabkan Gen Z Indonesia tidak mahu mempunyai ramai anak. - Foto: File The New Paper

JAKARTA: Generasi Z Indonesia sering memilih untuk menangguhkan perkahwinan, namun apabila akhirnya mendirikan rumah tangga, mereka cenderung mempunyai sedikit anak.

Dapatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) itu memetik cabaran struktur yang semakin meningkat seperti ketidakmampuan membeli rumah, pengangguran dan masalah kewangan.

Laporan Keadaan Populasi Dunia (SWP) 2025 yang diterbitkan oleh Dana Populasi PBB (UNFPA) mendapati bahawa 74 peratus wanita dan 77 peratus lelaki di Indonesia ingin mempunyai dua orang anak atau lebih.

Bagaimanapun, hampir satu daripada lima orang di bawah umur 50 tahun menjangkakan tidak mempunyai saiz keluarga yang diingini, dengan 17 peratus percaya mereka akan mempunyai lebih sedikit anak daripada yang mereka pilih secara ideal.

Isu ini melangkaui angka demografi, dengan pengarah serantau UNFPA Asia Pasifik, Cik Aleksandar “Sasha” Bodiroza, menunjukkan jurang yang semakin melebar antara aspirasi kesuburan orang ramai dengan keadaan sosial yang membentuk keputusan mereka.

Dalam temu bual dengan The Jakarta Post di Jakarta pada 25 Februari, beliau memetik Laporan SWP 2025, dengan menyatakan 39 peratus responden menjawab “tidak cukup wang”, manakala 22 peratus berkata, “mereka tidak mempunyai rumah untuk didiami dan untuk membina keluarga”.

Manakala 20 peratus lagi berkata pekerjaan yang tidak stabil adalah faktor penentu.

Cik Sasha juga menyatakan bahawa 16 peratus wanita menyatakan kekurangan tanggungjawab yang dikongsi pasangan mengenai melahirkan anak adalah faktor yang menghalang keluarga daripada mempunyai anak.

“Pada dasarnya itulah yang perlu kita lihat. Daripada melihat angka, kita melihat orang ramai,” kata Cik Sasha.

Trend orang ramai yang ingin mempunyai lebih sedikit anak ditunjukkan oleh penurunan kadar kesuburan keseluruhan (TFR) Indonesia sejak dua dekad yang lalu: daripada 2.8 pada 1995 kepada 2.1 pada 2023

UNFPA menggambarkan TFR sebagai purata bilangan anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita jika beliau hidup dan melahirkan anak selaras dengan kesuburan khusus umur.

Setiausaha Kementerian Populasi dan Pembangunan Keluarga Gen Z Indonesia, Encik Budi Setiyono, berkata negara telah melihat peningkatan kadar pengguguran akibat penurunan keupayaan orang ramai untuk menyara keluarga.

Tanpa kerjasama yang sewajarnya untuk menangani prospek pekerjaan, sistem pendidikan dan keselamatan sosial, fenomena ini akan kekal, tambahnya.