Kebakaran apartmen di Jakarta Barat, puluhan penghuni diselamatkan
Apr 30, 2026 | 3:20 PM
Anggota bomba memindahkan penghuni Apartmen Mediterania, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, susulan kebakaran yang melanda salah sebuah bangunan kediaman itu pada pagi Khamis, 30 April 2026. - Foto Risky Syukur
JAKARTA: Kebakaran berlaku di Apartmen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada pagi 30 April, mencetuskan panik dalam kalangan penghuni apabila asap tebal memenuhi beberapa tingkat bangunan.
Pasukan bomba bergegas ke lokasi bagi memadamkan api dan menyelamatkan puluhan penghuni yang terperangkap di dalam bangunan. Operasi menyelamat dilakukan menggunakan tangga kecemasan dan peralatan pernafasan, ketika asap kelabu dan hitam masih keluar dari beberapa bahagian apartmen.
