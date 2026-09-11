JAKARTA: Jangkitan pernafasan yang disebabkan oleh pencemaran kebakaran hutan di Indonesia telah meningkat lebih dua kali ganda dalam masa lebih seminggu, menurut data kementerian kesihatan negara itu pada 10 September.

Kebakaran telah marak di kawasan hutan dan tanah gambut yang luas di seluruh negara, menyebabkan pelepasan asap berbahaya meningkat mendadak, terutamanya di wilayah yang paling teruk terjejas di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Musim kebakaran hutan pada tahun ini adalah yang paling teruk dalam tempoh 11 tahun apabila keadaan cuaca “super-El Niño” meningkatkan suhu dan menyebabkan kemarau yang teruk.

Pelepasan akibat kebakaran dari negara itu kini menyumbang sebanyak sepertiga daripada jumlah global.

Bilangan orang yang menghidap penyakit pernafasan berkaitan kebakaran hutan meningkat kepada 113,336 setakat 9 September, berbanding 50,891 pada 1 September, menurut angka yang dibentangkan oleh jurucakap kementerian kesihatan, Cik Widyawati, dalam satu sidang akhbar.

Lebih daripada 12.5 juta orang telah terdedah kepada jerebu yang disebabkan oleh kebakaran merentasi tujuh wilayah, tambah Cik Widyawati, yang hanya menggunakan satu nama.

Hampir sejuta pelitup muka dan beratus-ratus unit bantuan oksigen telah dihantar untuk membantu penduduk menghadapi pencemaran, dan beribu pekerja perubatan telah ditempatkan di kawasan yang terjejas, katanya.

“Proses menempatkan kakitangan perubatan tambahan dan pelbagai bekalan sedang berjalan. Kami akan terus memantau kawasan mana yang memerlukan lebih banyak pekerja penjagaan kesihatan dan menghantar mereka ke sana,” tambah beliau.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Muslim Amerika, 11 September, persepsi Islam

Selepas 25 tahun, 11 Sep masih bentuk pandangan terhadap Muslim AS

Sep 11, 2026 | 3:51 PM
Penting untuk kita perbaiki sikap yang boleh membuatkan ruang agama tidak selamat. Salah satu contoh ialah sikap menyalahkan mangsa, seperti mempersoalkan pakaian mangsa atau sama ada mangsa melakukan sesuatu yang membuat pesalah melakukan jenayah seksual tersebut, kata penulis.

Jenayah seksual dalam ruang agama: ARS, pantauan dipertingkat bukan penyelesaian

Sep 11, 2026 | 5:30 AM
Rahsia Bidadari; Chef Bob; Kai Emilio; Cabaran F&B

Kopitiam baru ambil alih Rahsia Bidadari, Cef Bob undur sebagai pengendali

Sep 9, 2026 | 4:38 PM
Usaha Mayor di Singapura, harus dikekalkan, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

PM Wong: Sumbangan Mayor perkukuh masyarakat, pupuk perpaduan rakyat

Sep 10, 2026 | 8:42 PM
Syarikat Jalaluddin Travel & Services Pte Ltd sentiasa mengutamakan keselesaan dan kebajikan jemaah dengan memberikan layanan penuh perhatian seperti menjaga ahli keluarga sendiri sepanjang perjalanan di Tanah Suci.

Walau berkerusi roda, impian warga emas tunai umrah tercapai

Sep 11, 2026 | 5:30 AM
Penyu belimbing, Terengganu, hatceri Rantau Abang

Penyu belimbing kembali mendarat di Terengganu selepas hampir sedekad

Sep 3, 2026 | 1:18 PM
pangkalan tentera AS teluk

Perang Iran cetus persoalan masa depan pangkalan tentera AS di Teluk

Sep 7, 2026 | 5:30 AM
Angka korban banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet pada 26 Ogos dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diperluaskan. Setakat ini, lebih 800 orang disahkan terkorban manakala sekurang-kurangnya 3,040 lagi masih hilang.

RLAF lancar kempen kutipan dana dari 1-14 Sep bagi bantu mangsa banjir Nepal-Tibet

Aug 31, 2026 | 7:01 PM
LTA, masalah teknikal, MyTransportSG

Sistem waktu ketibaan bas pulih selepas terganggu 95 minit

Jul 14, 2026 | 4:15 PM
Pengasas Gerakan RESET, Datuk Seri Hamzah Zainudin, mengumumkan penubuhan Parti Wawasan Negara.

Hamzah Zainudin tubuh Parti Wawasan Negara

Jun 13, 2026 | 7:54 PM

Singapura dan Malaysia juga telah mencatatkan tahap mutu udara yang tidak sihat disebabkan oleh jerebu merentas sempadan.

Untuk membantu Indonesia memerangi kebakaran tersebut, Jepun telah menghantar tiga buah helikopter CH-47 Chinook dan mula menjalankan penerbangan percubaan pada 10 September, kata Encik Berton Panjaitan, jurucakap agensi mitigasi bencana Indonesia.

Helikopter tersebut akan membantu operasi pengeboman air oleh pihak tentera Indonesia yang bermula sama ada pada 11 September atau 12 September di Kalimantan Barat, Borneo, katanya.

Malaysia, yang berkongsi sempadan darat dengan Indonesia di Borneo, juga telah menawarkan bantuan dengan keupayaan memadam kebakaran dari udara, menurut surat daripada menteri alam sekitar negara itu kepada rakan sejawatannya di Indonesia.

Encik Panjaitan berkata Jakarta sedang menjalankan penyelarasan antara agensi untuk membincangkan tawaran Malaysia itu.

Berdasarkan data pemerintah dari Januari hingga Julai tahun ini, kebakaran telah memusnahkan sekitar 202,000 hektar tanah.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) telah menganggarkan bahawa 600,000 hektar tanah lagi telah rosak akibat kebakaran pada Ogos. – Reuters.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Lebih 100 ditahan dalam 200 kes kebakaran hutan IndonesiaSep 10, 2026 | 12:28 PM
Kebakaran hutan, gambut di Indonesia kian membimbangkanSep 4, 2026 | 3:15 PM
JEREBUjangkitan trakus pernafasan atas