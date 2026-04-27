ISLAMABAD: Amerika Syarikat dan Iran gagal memulakan pusingan kedua rundingan damai walaupun terdapat usaha saat akhir oleh Pakistan untuk menjadi pengantara, sekali gus memberi tamparan kepada usaha menamatkan perang yang telah berlarutan selama dua bulan.

Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, pada 25 April membatalkan lawatan wakil khasnya ke Islamabad, termasuk Encik Jared Kushner dan Encik Steve Witkoff, yang dijadualkan menghadiri rundingan dengan Iran.

