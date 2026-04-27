Kebuntuan rundingan AS-Iran dedah had peranan Pakistan sebagai pengantara
Kebuntuan rundingan AS-Iran dedah had peranan Pakistan sebagai pengantara
Pakistan longgar sekatan keselamatan, isyarat rundingan tidak berlaku dalam masa terdekat
Apr 27, 2026 | 4:35 PM
Kebuntuan rundingan AS-Iran dedah had peranan Pakistan sebagai pengantara
Pekerja memuatkan penghadang keselamatan di Islamabad, Pakistan, pada 26 April 2026. Islamabad dan Rawalpindi telah melonggarkan sekatan pengangkutan selepas fasa kedua rundingan damai, walaupun tiada perkembangan besar dilaporkan. Keadaan keselamatan kekal stabil dan dipantau secara rutin, manakala pihak berkuasa terus mengawal pergerakan serta memulihkan aktiviti harian secara berperingkat di kedua-dua bandar tersebut. - Foto EPA
ISLAMABAD: Amerika Syarikat dan Iran gagal memulakan pusingan kedua rundingan damai walaupun terdapat usaha saat akhir oleh Pakistan untuk menjadi pengantara, sekali gus memberi tamparan kepada usaha menamatkan perang yang telah berlarutan selama dua bulan.
Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, pada 25 April membatalkan lawatan wakil khasnya ke Islamabad, termasuk Encik Jared Kushner dan Encik Steve Witkoff, yang dijadualkan menghadiri rundingan dengan Iran.
Laporan berkaitan
Harapan damai AS-Iran pudar saat Trump batalkan rundinganApr 26, 2026 | 10:41 AM
Menteri Luar Iran tiba di Russia sedang rundingan damai Timur Tengah masih buntu Apr 27, 2026 | 2:12 PM