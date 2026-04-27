Menteri Luar Iran tiba di Russia sedang rundingan damai Timur Tengah masih buntu
Apr 27, 2026 | 2:12 PM
enteri Luar Iran, Abbas Araghchi (dua dari kanan), bertemu Sultan Oman, Haitham bin Tariq (kiri) , di Istana Al Baraka, Muscat, Oman, pada 26 April 2026, sebelum meneruskan lawatan ke Russia bagi rundingan lanjut. Lawatan ini berlaku di tengah usaha diplomatik serantau yang giat dijalankan ketika rundingan damai antara Tehran dan Washington masih buntu susulan pembatalan perbincangan yang dirancang di Pakistan. - Foto REUTERS
MOSCOW: Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi, tiba di Russia pada 27 April ketika usaha damai antara Tehran dan Washington terus berdepan ketidaktentuan susulan kegagalan rundingan yang dirancang di Pakistan.
Kementerian Luar Iran memaklumkan Encik Araghchi tiba di Saint Petersburg dan dijangka mengadakan pertemuan dengan Presiden Russia, Encik Vladimir Putin, dalam usaha memperkukuh sokongan diplomatik di tengah konflik yang berlarutan.
