SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Dunia
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Keluarga Sepanyol hilang setelah bot karam di Indonesia

Dec 27, 2025 | 5:23 PM
Pulau Padar, labuan bajo
Pasukan mencari dan menyelamat mencari pelancong asing yang hilang di perairan Pulau Padar pada 27 Disember. - Foto BASARNAS

JAKARTA: Sebuah keluarga berempat dari Sepanyol dilaporkan hilang selepas sebuah bot pelancongan karam di Indonesia, menurut agensi berita negeri, Antara, pada 27 Disember.

Bot tersebut membawa 11 orang apabila ia tenggelam di selat Pulau Padar berhampiran destinasi popular Labuan Bajo pada malam 26 Disember.

Tujuh orang, termasuk dua pelancong Sepanyol, empat anak kapal dan seorang jurupandu pelancong diselamatkan.

Pencarian bagi empat lagi mangsa diteruskan pada 27 Disember.

Pihak berkuasa pelabuhan Labuan Bajo mengaitkan punca kapal tenggelam itu kepada keadaan ombak tinggi hingga tiga meter.

“Ini membuatkan ia sukar bagi kami untuk menjalankan pencarian awal,” kata ketua pihak berkuasa pelabuhan, Encik Stephanus Risdiyanto, kepada agensi tersebut.

Pulau Padar ditutup kepada pelancong pada 27 Disember berikutan keadaan cuaca yang ekstrem.

Kemalangan laut kerap berlaku di Indonesia, sebuah kepulauan Asia Tenggara yang mempunyai kira-kira 17,000 pulau, selalunya disebabkan piawaian keselamatan yang rendah serta cuaca buruk. – AFP.

Laporan berkaitan
Feri terbakar di Sulawesi: 5 maut, lebih 280 diselamatkanJul 21, 2025 | 10:27 AM
Kapal kargo S’pura meletup dekat Kerala; 4 kru masih hilangJun 10, 2025 | 2:50 PM
BotTenggelamhilang
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg