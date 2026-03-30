Kemarau panjang jejas 25,000 penduduk, air bersih diagih di Bintan
Mar 30, 2026 | 12:35 PM
Para penduduk datang beramai-ramai untuk mengambil air bersih akibat kemarau yang melanda Kepualuan Riau. - Foto: Badan Pengurusan Bencana Daerah (BPBD)
BINTAN, Kepulauan Riau: Pentadbiran Kabupaten (Wilayah) Bintan di Kepulauan Riau telah mengarahkan agensi-agensinya untuk mengagihkan air bersih kepada hampir 25,000 keluarga yang terjejas akibat kemarau berpanjangan yang telah menyebabkan paras air di empangan dan perigi-perigi surut.
Arahan itu diberikan oleh Bupati yang juga Pemangku Raja Roby Kurniawan selepas menunaikan solat Istisqa untuk memohon hujan pada 26 Mac.
Laporan berkaitan
