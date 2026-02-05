Foto edaran yang diambil dan dikeluarkan oleh Agence Kampuchea Press (AKP) pada 31 Januari 2026 menunjukkan Perdana Menteri Kemboja Hun Manet (tengah kiri) berbual dengan seorang sami Buddha di sebuah pusat pemindahan di wilayah Preah Vihear. Pertempuran antara Kemboja dan Thailand bulan lalu mengorbankan puluhan nyawa di kedua-dua pihak, dan sejak gencatan senjata dicapai, Kemboja menuntut pengunduran tentera Thailand dari wilayah yang dituntut oleh kedua-dua negara. - Foto AFP

PHNOM PENH: Perdana Menteri Kemboja Hun Manet meminta Perancis supaya menyediakan dokumen sejarah dan teknikal bagi membantu menyelesaikan pertikaian sempadan yang berlarutan dengan Thailand, yang tahun lalu dua kali mencetuskan konflik bersenjata, menurut Kementerian Luar Kemboja pada 4 Februari.

Menurut kenyataan kementerian itu bertarikh 4 Februari, Encik Hun Manet telah mengutus surat kepada Presiden Perancis Encik Emmanuel Macron bagi memohon akses kepada sebarang dokumen berkaitan sempadan yang mungkin dimiliki Perancis. Selain itu, beliau turut mengalu-alukan kepakaran serta sokongan nasihat Perancis dalam usaha mencari penyelesaian jangka panjang.

Sempadan sepanjang 817 kilometer antara Kemboja dan Thailand pertama kali dipetakan oleh Perancis pada 1907, ketika Kemboja masih berada di bawah pemerintahan kolonial. Pemetaan tersebut dibuat berdasarkan garisan tadahan air semula jadi yang memisahkan kedua-dua negara. Namun, tafsiran berbeza terhadap peta dan penanda sempadan itu terus mencetuskan pertikaian hingga hari ini.

Antara kawasan yang dipertikaikan termasuk beberapa tapak bersejarah terkenal, khususnya kuil Hindu abad ke-11 Preah Vihear, yang dikenali di Thailand sebagai Khao Phra Viharn. Tapak ini telah lama menjadi simbol sensitif dalam hubungan kedua-dua negara, bukan sahaja kerana nilai sejarah dan kebudayaannya, tetapi juga implikasi kedaulatan wilayah.

Dalam kenyataannya, Encik Hun Manet menyatakan penghargaan terhadap “penglibatan konstruktif” Perancis dalam usaha menyelesaikan pertikaian tersebut. Menurutnya, Encik Macron sebelum ini telah menyatakan kesediaan untuk membantu ketika pertemuan antara kedua-dua pemimpin.

Setakat ini, Kedutaan Perancis di Kemboja dan Kementerian Luar Thailand belum memberikan sebarang maklum balas rasmi terhadap permintaan komen.



Ketegangan antara dua negara Asia Tenggara itu memuncak pada Julai 2025 selepas beberapa minggu pertelingkahan susulan kematian seorang anggota tentera Kemboja dalam insiden pertempuran kecil pada akhir Mei. Pertempuran yang berlarutan selama lima hari itu mengorbankan 43 nyawa, sebelum satu gencatan senjata rapuh dicapai.

Gencatan senjata tersebut dimeterai hasil pengantaraan di Malaysia, selepas campur tangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, menurut laporan sebelum ini.

Bagaimanapun, keamanan itu tidak berkekalan. Permusuhan kembali tercetus pada Disember, dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar syarat gencatan senjata. Konflik kali kedua itu berlarutan lebih tiga minggu dan menyebabkan keadaan kemanusiaan semakin meruncing di kawasan sempadan.

Menurut pihak berkuasa, sehingga 101 orang terkorban dan lebih setengah juta penduduk terpaksa berpindah di kedua-dua belah sempadan sebelum satu lagi perjanjian gencatan senjata dicapai pada 27 Disember.

Pemerhati serantau melihat permintaan Encik Hun Manet kepada Perancis sebagai usaha untuk mengembalikan rundingan kepada asas sejarah dan teknikal, sekali gus mengurangkan risiko salah tafsir politik atau ketenteraan. Sebagai bekas kuasa kolonial yang memetakan sempadan tersebut, Perancis dianggap memiliki rekod dan kepakaran yang boleh membantu menjelaskan pertikaian.

Langkah ini juga dilihat sebagai isyarat bahawa Phnom Penh mahu pendekatan diplomatik dan berbilang pihak, berbanding konfrontasi bersenjata, bagi menamatkan konflik yang telah meragut nyawa dan menjejaskan kestabilan serantau.