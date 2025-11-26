KAHIRAH: Hujan lebat menyebabkan banjir di Jaluran Gaza pada 25 November, memburukkan nasib pelarian Palestin yang berlindung di khemah di tengah-tengah kemungkinan ribut musim sejuk yang bakal menjelang.
Sebahagian besar dua juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka semasa perang selama dua tahun yang meletus ekoran serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober 2023.
Kemusnahan bangunan dan prasarana menyebabkan penduduk terpaksa menetap di khemah dan hidup dalam kekurangan.
Encik Amjad Al-Shawa, ketua rangkaian badan bukan mencari untung Palestin, berkata terdapat keperluan mendesak bagi 300,000 khemah baru untuk menempatkan kira-kira 1.5 juta orang yang telah kehilangan tempat tinggal akibat perang.
Perkhidmatan Pertahanan Awam Palestin berkata ribuan khemah telah ditenggelami air hujan atau rosak akibat hujan lebat sepanjang minggu lalu.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berkata ia sedang berusaha membawa bekalan musim sejuk ke Gaza tetapi bilangan trak yang dibenarkan masuk ke Gaza dihadkan oleh Israel. – Reuters.
