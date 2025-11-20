Ribut dan hujan lebat pada 15 November telah memperburuk keadaan sebahagian penduduk Gaza yang berlindung di dalam khemah di tepi laut di Deir al-Balah, di tengah Jaluran Gaza. - Foto AFP

Ribut dan hujan lebat pada 15 November telah memperburuk keadaan sebahagian penduduk Gaza yang berlindung di dalam khemah di tepi laut di Deir al-Balah, di tengah Jaluran Gaza. - Foto AFP

GAZA/KAHIRAH: Penduduk Gaza yang bersesak-sesak di khemah yang tipis dan tidak kukuh di tepi laut, telah dilanda ribut, hujan lebat dan ombak besar sejak kebelakangan ini.

Keadaan itu turut memusnahkan beberapa tempat perlindungan dan sekali gus menambah kesengsaraan mereka, walaupun selepas gencatan senjata dilaksanakan.

Pemerintah Gaza yang ditadbir Hamas menganggarkan kerugian akibat cuaca ribut mencecah sekitar AS$4.5 juta ($5.8 juta), termasuk 22,000 khemah, makanan, ubat-ubatan dan prasarana yang rosak.

Kumpulan bantuan kemanusiaan tempatan menyatakan bahawa 300,000 khemah baru diperlukan dengan segera untuk mengatasi masalah penduduk terjejas.

Hampir semua penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka semasa perang dua tahun yang dicetuskan oleh serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober 2023.

Akibatnya, mereka terpaksa tinggal di khemah dan tempat perlindungan asas dalam keadaan serba-serbi kekurangan.

Bagi Encik Abu Mohammed al-Qarra, hujan dan kesejukan telah membawa padah, dengan air masuk ke dalam khemah keluarganya yang terletak hanya 20 meter dari gigi air di pantai itu.

Akibatnya, barang-barang termasuk tilam dan selimut basah dan mereka terpaksa menghabiskan masa sepanjang malam, memindahkan barang-barang tersebut.

Ketua pejabat media pemerintah Gaza, Encik Ismail al-Thawabta, berkata banjir telah memusnahkan lebih 22,000 khemah bersama-sama dengan tilam, selimut dan peralatan memasak yang ditaksirkan berjumlah lebih AS$2 juta ($2.62 juta).

Tempat perlindungan kecemasan di beberapa kawasan turut runtuh, menjadikan adanya takungan air dan lumpur di khemah-khemah tersebut, katanya.

Turut terjejas ialah sistem pengaliran air dan sanitasi termasuk saluran air sementara dan lubang kumbahan, serta panel-panel suria kecil yang membekalkan hampir semua elektrik yang diperlukan penduduk Gaza.

Jurucakap Tabung Bantuan Darurat Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unicef), Cik Tess Ingram, berkata bekalan tempat perlindungan untuk keluarga akan habis dalam beberapa hari, dan menggesa pihak berkuasa Israel supaya membenarkan lebih banyak bantuan masuk secepat mungkin.

“Tanpa bantuan yang cukup, kanak-kanak berisiko terus menderita akibat gabungan cuaca sejuk dan hujan yang boleh membawa maut, sanitasi yang buruk, mengakibatkan penularan penyakit, dan sudah tentu kekurangan zat makanan yang berterusan,” kata Cik Ingram.

Lebih jauh ke pedalaman Gaza, hujan telah menimbulkan masalah besar.

Kebanyakan orang yang berlindung di khemah tidak mempunyai tandas atau kemudahan kumbahan yang betul – sekadar bergantung pada lubang kecil yang digali berhampiran khemah mereka, yang melimpah apabila hujan lebat.

Hospital yang sudah terlalu padat telah berulang kali memberi amaran, mereka sedang menghadapi peningkatan kadar penyakit gastrik dan penyakit kulit disebabkan oleh kesesakan dan persekitaran kotor yang diburukkan oleh kekurangan zat makanan.