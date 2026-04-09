Dunia

Apr 9, 2026 | 5:08 PM

Khidmat feri Batam-Singapura dikurangkan susulan lonjakan harga bahan api

Penumpang beratur di kaunter perkhidmatan di Terminal Feri Antarabangsa Batam Centre ketika operator feri mengurangkan kekerapan perjalanan ke Singapura susulan lonjakan harga bahan api. - Foto F Pangestu

BATAM: Kenaikan harga bahan api akibat konflik di Timur Tengah memaksa pengusaha feri mengurangkan perkhidmatan antara Batam dan Singapura. Dalam masa sama, Batam terus mencatat peningkatan ketibaan warga Singapura yang datang mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah.

Di Terminal Feri Antarabangsa Batam Centre, pegawai tempahan Majestic Fast Ferry, Cik Diana, berkata jumlah perjalanan harian ke HarbourFront dikurangkan daripada 16 kepada 12, manakala laluan ke Tanah Merah diturunkan daripada sembilan kepada empat. “Pengurangan ini dibuat bagi menguruskan kos bahan api yang meningkat,” katanya.

