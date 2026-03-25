Feri dari S’pura ke Batam kenakan bayaran tambahan $6
Mar 25, 2026 | 3:58 PM
Tambang menaiki feri untuk laluan antarabangsa antara Batam di Kepulauan Riau, dengan Singapura serta Malayisa telah meningkat untuk mengimbangi kos bahan api yang semakin mahal. - Foto fail
BATAM, KEPULAUAN RIAU: Ketegangan geopolitik di Asia Barat, ekoran serangan Israel dan Amerika Syarikat ke atas Iran, telah melonjakkan harga minyak mentah dunia. Kenaikan ini kini membebankan sektor pengangkutan laut serantau.
Akibatnya, tambang feri bagi laluan antarabangsa antara Batam di Kepulauan Riau, dengan Singapura dan Malaysia terpaksa dinaikkan. Ia langkah mengimbangi kos bahan api yang kian mahal.
Laporan berkaitan
