Pekerja Arab Saudi memasang kiswah baru, iaitu kelambu sutera hitam bersulam emas yang menutupi Kaabah, di Masjidil Haram di kota suci Makkah pada 16 Jun sempena sambutan Tahun Baru Islam 1448 Hijrah. - Foto AFP

Pekerja Arab Saudi memasang kiswah baru, iaitu kelambu sutera hitam bersulam emas yang menutupi Kaabah, di Masjidil Haram di kota suci Makkah pada 16 Jun sempena sambutan Tahun Baru Islam 1448 Hijrah. - Foto AFP

MAKKAH: Kaabah di Masjidil Haram dihiasi dengan kiswah baru sempena kedatangan Tahun Baru Islam 1448 Hijrah dalam satu upacara tahunan yang menjadi antara simbol kerohanian paling penting dalam dunia Islam.

Majlis penukaran kelambu Kaabah itu berlangsung di Masjidil Haram pada 16 Jun dengan diselia pasukan khas Arab Saudi yang bertanggungjawab menjaga dan menyelenggara Kaabah serta dua masjid suci Islam.

Proses pemasangan kiswah baru dilakukan mengikut aturan ketat yang ditetapkan bagi memastikan setiap bahagian dipasang dengan teliti dan tepat.

Pihak berkuasa Arab Saudi berkata upacara tahunan itu mencerminkan iltizam berterusan negara itu dalam memelihara kesucian Kaabah dan warisan Islam.

Kiswah baru berwarna hitam itu dihasilkan sepanjang tempoh 11 bulan oleh 150 tenaga kerja tempatan Arab Saudi yang terdiri daripada pakar seni khat, teknisyen dan tukang sulam khas.

Kelambu berkenaan mengandungi 47 helaian sutera hitam yang dihiasi 30 ayat Al-Quran menggunakan benang perak bersadur emas 24 karat.

Keseluruhan kiswah itu seberat kira-kira 1,410 kilogram.

Menurut laporan Agensi Berita Arab Saudi (SPA), penghasilan kiswah melalui tujuh peringkat utama termasuk proses penyahgaraman air, pencucian sutera, tenunan, percetakan, sulaman, pemasangan dan pemeriksaan akhir.

Semua proses itu dilakukan dengan penelitian tinggi bagi memastikan mutu dan ketepatan hasil akhir memenuhi standard yang diperlukan untuk menghiasi Kaabah.

Penukaran kiswah dianggap antara ritual paling penting di Masjidil Haram dan menjadi kemuncak kepada usaha berbulan-bulan di Kompleks Raja Abdulaziz bagi Kiswah Kaabah di Makkah.

Di kompleks berkenaan, sutera semula jadi terlebih dahulu disediakan, dicelup dan ditenun sebelum dihiasi ayat suci Al-Quran menggunakan benang emas dan perak.

Apabila tarikh penukaran semakin hampir, pasukan khas Arab Saudi akan mengendalikan pemindahan dan pemasangan kiswah baru di sekeliling Kaabah.

Operasi itu memerlukan perancangan rapi dan kepakaran teknikal tinggi termasuk penggunaan alat khas untuk mengangkat serta memasang panel sulaman dan ciri hiasan dengan tepat.

Pihak berkuasa Arab Saudi berkata proses itu membuktikan hasil pelaburan berterusan negara tersebut dalam membangunkan kepakaran tempatan demi berkhidmat kepada tempat paling suci umat Islam.

“Penukaran kiswah dilakukan oleh tenaga kerja terlatih yang memahami struktur dan keperluan pemasangan kelambu Kaabah mengikut standard teknikal yang ketat,” berdasarkan kenyataan pihak berkuasa.

Bagi kebanyakan tenaga kerja yang terlibat, peluang menyertai operasi tersebut dianggap satu penghormatan besar kerana mereka dapat bekerja dekat dengan Kaabah ketika berlangsungnya salah satu acara paling simbolik dalam kalendar Islam.

Proses penukaran kiswah juga menggabungkan seni pertukangan tradisional Islam dengan teknologi moden dalam bidang pembuatan dan kejuruteraan.

Pendekatan itu membantu memastikan tradisi berusia ratusan tahun terus dipelihara sambil mengekalkan keindahan dan nilai simbolik Kaabah untuk jutaan umat Islam di seluruh dunia.

Sebaik sahaja dipasang sepenuhnya, kiswah baru itu akan kekal menghiasi Kaabah sepanjang tahun Hijrah yang akan datang.

Ia menjadi lambang kepada hasil usaha berbulan-bulan pakar sulam, juruteknik dan jurutera Arab Saudi yang terlibat dalam menjaga kesucian Dua Masjid Suci.

Upacara tahunan itu turut menarik perhatian umat Islam dari seluruh dunia yang menyifatkan kiswah sebagai simbol kemuliaan Kaabah serta keagungan seni Islam.

Selain menjadi penutup Kaabah, kiswah juga terkenal dengan seni khat Arab yang rumit dan halus, khususnya seni khat Thuluth yang digunakan untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran serta motif hiasan Islam.

Tradisi penukaran kiswah berlangsung sejak ratusan tahun lalu dan kekal menjadi antara acara paling dinanti setiap kali tibanya Tahun Baru Hijrah.