Imej yang dimuat naik di media sosial pada 29 Mac 2026 dan disahkan oleh kakitangan agensi berita, AFP ini dipercayai menunjukkan pesawat Sistem Amaran dan Kawalan Udara (AWACS) Tentera Udara Amerika Syarikat yang lazimnya digunakan untuk kawalan trafik udara, musnah susulan serangan projektil di Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi. Serangan peluru berpandu dan dron Iran ke atas pangkalan tersebut dilapor mencederakan sekurang-kurangnya 12 anggota tentera Amerika Syarikat, termasuk dua yang parah. - Foto AFP