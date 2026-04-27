Penyokong Abbas menang pilihan raya tempatan Palestin
Apr 27, 2026 | 12:43 PM
Pengundi Palestin tiba di sebuah pusat mengundi semasa pilihan raya majlis perbandaran di bandar Al-Bireh, di Tebing Barat yang diduduki Israel, pada 25 April 2026. Rakyat Palestin di Tebing Barat dan kawasan tengah Gaza mula mengundi pada tarikh tersebut dalam pilihan raya tempatan pertama sejak perang Gaza, yang berlangsung dalam suasana pilihan politik yang terhad serta kekecewaan meluas dalam kalangan masyarakat - Foto AFP
RAMALLAH/GAZA: Penyokong Presiden Palestin, Mahmoud Abbas, memenangi sebahagian besar kerusi dalam pilihan raya majlis perbandaran Palestin, menurut pegawai pilihan raya, dalam satu undian bersejarah yang buat pertama kali dalam hampir dua dekad turut melibatkan sebuah bandar di Semenanjung Gaza.
Keputusan awal menunjukkan senarai Nahdat Deir al-Balah yang disokong parti Fatah pimpinan Abbas memperoleh enam daripada 15 kerusi yang dipertandingkan di Gaza. Sebaliknya, senarai yang dilihat berkait dengan Hamas hanya memenangi dua kerusi, manakala baki kerusi dimenangi oleh kumpulan bebas tempatan.
