Ahli keluarga tidak dapat menahan sebak ketika menuntut jenazah pasangan suami isteri yang terkorban dalam kebakaran pub Rong Beer Na Lat Phrao di Institut Perubatan Forensik, Hospital Polis di Bangkok pada 14 Julai 2026. Jumlah korban tragedi itu kini meningkat kepada 35 orang, manakala 21 lagi mangsa masih dirawat di hospital ketika pihak berkuasa meneruskan siasatan terhadap dakwaan kecuaian dan pelanggaran aspek keselamatan di premis berkenaan. - Foto EPA