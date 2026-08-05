Korea S catat suhu panas tertinggi dalam sejarah, 19 maut akibat gelombang haba

Orang ramai berlindung di bawah payung ketika berjalan di tengah cuaca panas melampau di Seoul. Korea Selatan kini berdepan gelombang haba terburuk dalam sejarah negara itu selepas suhu mencecah rekod 42.5 darjah Celsius, manakala ibu negara buat kali pertama mengeluarkan amaran gelombang haba pada tahap tertinggi. Setakat ini, sekurang-kurangnya 19 orang maut dan lebih 2,200 lagi mengalami penyakit berkaitan haba sejak pertengahan Mei. - Foto AFP

Orang ramai berlindung di bawah payung ketika berjalan di tengah cuaca panas melampau di Seoul. Korea Selatan kini berdepan gelombang haba terburuk dalam sejarah negara itu selepas suhu mencecah rekod 42.5 darjah Celsius, manakala ibu negara buat kali pertama mengeluarkan amaran gelombang haba pada tahap tertinggi. Setakat ini, sekurang-kurangnya 19 orang maut dan lebih 2,200 lagi mengalami penyakit berkaitan haba sejak pertengahan Mei. - Foto AFP

Korea S catat suhu panas tertinggi dalam sejarah, 19 maut akibat gelombang haba

Korea S catat suhu panas tertinggi dalam sejarah, 19 maut akibat gelombang haba Seoul keluarkan amaran gelombang haba ketika suhu mencecah paras berbahaya, lebih 2,200 orang alami penyakit berkaitan haba sejak Mei.

SEOUL: Gelombang haba luar biasa yang melanda Korea Selatan meragut sekurang-kurangnya 19 nyawa setakat tahun 2026 ini, ketika negara itu berdepan suhu tertinggi dalam sejarah dengan ibu negara Seoul buat kali pertama mengeluarkan amaran gelombang haba pada tahap paling serius.

Agensi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) memaklumkan seramai 2,221 orang mengalami penyakit berkaitan haba antara 15 Mei hingga 3 Ogos, dengan 19 daripada mereka meninggal dunia.

Angka itu dijangka terus meningkat berikutan cuaca panas melampau yang masih berterusan di kebanyakan kawasan negara itu.

Presiden Lee Jae Myung mengarahkan semua kementerian dan pihak berkuasa tempatan memperkukuh langkah perlindungan bagi mengurangkan risiko terhadap kesihatan awam serta memastikan bekalan elektrik kekal stabil ketika penggunaan pendingin hawa meningkat mendadak.

“ Kita perlu mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kehidupan harian rakyat dan memastikan sistem bekalan elektrik dapat menampung permintaan yang semakin tinggi,” katanya ketika mempengerusikan mesyuarat Kabinet.

Seoul pada 5 Ogos berada di bawah amaran gelombang haba tertinggi selepas indeks haba diramal mencecah 38 darjah Celsius, manakala suhu sebenar dijangka meningkat sehingga 39 darjah Celsius.

Agensi Meteorologi Korea memberi amaran bahawa cuaca panas kali ini boleh mengancam nyawa, khususnya golongan warga emas, kanak-kanak, individu yang mempunyai penyakit kronik serta pekerja yang menjalankan tugas di kawasan terbuka.

Gelombang haba itu berlaku hanya dua hari selepas bandar Yangsan di tenggara Korea Selatan mencatat suhu 42.5 darjah Celsius pada 2 Ogos sekali gus menjadi suhu tertinggi pernah direkodkan dalam tempoh 122 tahun pemerhatian cuaca negara itu.

Cuaca panas ekstrem itu kini bergerak ke arah barat menuju Seoul yang dihuni lebih sembilan juta penduduk.

Ramalan menunjukkan suhu di ibu negara itu dijangka mencecah 38 darjah Celsius sebelum kekal sekitar 37 darjah Celsius selama beberapa hari berikutnya.

Bagi menghadapi keadaan itu, pemerintah bandar Seoul mengadakan mesyuarat kecemasan dan melaksanakan pelbagai langkah bagi mengurangkan kesan haba terhadap penduduk.

Ini merupakan kali pertama Seoul mengeluarkan amaran gelombang haba paling tinggi sejak sistem amaran baharu diperkenalkan tahun ini bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.

Sebagai langkah segera, jururawat ditugaskan memantau kira-kira 63,000 penduduk yang dikenal pasti berisiko tinggi, termasuk warga emas yang tinggal bersendirian, orang kurang upaya dan pesakit kronik.

Pada masa sama, sebanyak 200 lori dikerahkan menyembur air di hampir 2,000 kilometer jalan raya sehingga enam kali sehari bagi membantu menurunkan suhu permukaan jalan dan mengurangkan kesan fenomena pulau haba bandar.

Penduduk pula dilihat mencari perlindungan daripada cahaya matahari dengan berjalan di kawasan berbumbung atau melalui laluan yang lebih teduh ketika berulang-alik ke tempat kerja.

Ramai turut mendapatkan kelegaan di kawasan semburan kabus yang disediakan pihak berkuasa di beberapa lokasi awam.

Di wilayah Gyeongsang Utara, pihak berkuasa menggunakan dron yang dilengkapi pembesar suara bagi menyiarkan peringatan keselamatan kepada orang ramai.

Dron itu turut menggunakan kamera pengimejan haba untuk memantau kawasan tumpuan pelancong dan membantu mengesan individu yang berisiko mengalami strok haba.

Pada 4 Ogos, daerah Goryeong mencatat suhu 41.2 darjah Celsius, manakala beberapa bandar lain turut merekodkan suhu melebihi 41 darjah Celsius.

Di daerah Guro, Seoul, suhu dilaporkan meningkat sehingga 39 darjah Celsius.

Seorang pekerja binaan di Seoul yang hanya dikenali sebagai Kim berkata mereka diberikan rehat selama 10 minit setiap jam, namun kemudahan di tapak pembinaan masih tidak mencukupi.

“Kami berehat setiap sejam, tetapi tiada kipas. Kami hanya mampu duduk di tempat teduh. Saya berpeluh terlalu banyak sehingga pakaian menyebabkan kulit menjadi melecet,” katanya.

Seorang lagi pekerja, Lee, 55, yang mengumpulkan troli di sebuah pasar raya di Gwangmyeong, menyifatkan keadaan itu seperti berada di dalam sauna sepanjang hari.

“Tiada pengudaraan langsung. Keadaannya benar-benar menyeksakan,” katanya.

Kebimbangan turut disuarakan terhadap keselamatan penunggang penghantar makanan yang terpaksa terus bekerja dalam cuaca panas ekstrem.

Menurut Agensi Meteorologi Korea, gelombang haba kali ini berpunca daripada gabungan dua sistem tekanan tinggi yang meliputi Semenanjung Korea, selain cuaca cerah yang membolehkan pancaran matahari terus memanaskan permukaan bumi.

Di wilayah Gyeongsang Selatan, suhu menjadi lebih tinggi akibat fenomena foehn, iaitu keadaan apabila angin yang merentasi banjaran gunung menjadi lebih panas dan kering apabila turun ke kawasan di sebelahnya.

Pada masa sama, Laluan Taufan Dolphin turut mempengaruhi keadaan cuaca di rantau itu.

Jika taufan itu bergerak ke arah timur China, kelembapan udara dijangka meningkat dan boleh memburukkan lagi gelombang haba serta fenomena malam tropika di Korea Selatan.

Sebaliknya, jika ia bergerak lebih hampir ke selatan Semenanjung Korea, angin kencang, litupan awan dan hujan dijangka membantu menurunkan suhu buat sementara waktu.

S etakat 4 Ogos, Taufan Dolphin dilaporkan bergerak ke arah barat menuju Okinawa, Jepun, dan dijangka semakin lemah sebelum melanda daratan sebagai taufan kategori satu atau dua.