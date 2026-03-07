Lapangan terbang Dubai ditutup, Emirates gantung penerbangan sekali lagi, dek ancaman peluru berpandu

Syarikat penerbangan Emirates berharap dapat mengendalikan rangkaian penuhnya dalam beberapa hari akan datang. - Foto REUTERS

Syarikat penerbangan Emirates berharap dapat mengendalikan rangkaian penuhnya dalam beberapa hari akan datang. - Foto REUTERS

Lapangan terbang Dubai ditutup, Emirates gantung penerbangan sekali lagi, dek ancaman peluru berpandu

Lapangan terbang Dubai ditutup, Emirates gantung penerbangan sekali lagi, dek ancaman peluru berpandu

DUBAI: Lapangan terbang paling sibuk di dunia untuk trafik antarabangsa, Dubai, menggantung operasi pada 7 Mac menyusuli satu pemintasan udara di kawasan itu semasa serangan dari Iran.

"Demi keselamatan penumpang, kakitangan lapangan terbang dan kakitangan syarikat penerbangan, operasi di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai (DXB) telah digantung buat sementara waktu. Semua prosedur sedang diuruskan selaras dengan protokol keselamatan yang ditetapkan," kata pejabat media kerajaan.

Pengumuman itu dibuat sejurus selepas pemintasan udara satu objek berhampiran lapangan terbang tersebut, dengan saksi menceritakan letupan kuat diikuti oleh kepulan asap.

Laman web pengesan Flightradar24 sebelum ini menunjukkan pesawat berligar di udara.

Penerbangan dari lapangan terbang utama Dubai sebahagiannya disambung semula pada 2 Mac walaupun serangan dron harian menyasarkan tapak di Amiriah Arab Bersatu (UAE).

Emirates, yang merupakan syarikat penerbangan terbesar di Timur Tengah, juga mengumumkan pada 7 Mac bahawa ia menangguhkan semua penerbangannya ke dan dari Dubai sehingga diberitahu kelak.

“Usah pergi ke lapangan terbang,” kata syarikat penerbangan itu.

Kerajaan Dubai berkata dalam satu kiriman bahawa terdapat “kejadian kecil akibat serpihan jatuh selepas pemintasan itu berlaku”, namun tidak menyebabkan kecederaan.

Ia juga menafikan “maklumat yang tersebar di media sosial mengenai insiden di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai”, tanpa mengulas lanjut.