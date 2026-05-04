Lapangan Terbang Dubai tangguh capai sasaran 100j penumpang
Jumlah penumpang suku pertama 2026 turun 21% berbanding 2025 dek perang Iran
May 4, 2026 | 5:58 PM
Asap kelihatan dari kawasan berhampiran Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai selepas serangan dron menghentam tangki bahan api pada 16 Mac. - Foto REUTERS
DUBAI: Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai berkata ia memerlukan satu tahun lagi untuk mencapai sasaran penumpang yang signifikan kerana perang Iran telah menyekat permintaan di hab penerbangan antarabangsa terbesar di dunia.
“Kami menyasarkan untuk mencapai rekod 100 juta penumpang pada 2026, tetapi saya rasa sasaran itu mungkin perlu ditangguhkan ke 2027.
