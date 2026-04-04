Perang uji imej ‘impian Dubai’ sebagai kota selamat

Asap berkepul akibat kebakaran di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai pada 16 Mac 2026 sedang sebuah pesawat Emirates bersedia untuk mendarat. Sejak Perang AS-Israel-Iran meletus pada 28 Februari, UAE dilaporkan berdepan lebih 2,000 serangan dron dan peluru berpandu. Walaupun kebanyakan serangan berjaya dipintas, ancaman keselamatan tetap nyata. - Foto AFP

Asap berkepul akibat kebakaran di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai pada 16 Mac 2026 sedang sebuah pesawat Emirates bersedia untuk mendarat. Sejak Perang AS-Israel-Iran meletus pada 28 Februari, UAE dilaporkan berdepan lebih 2,000 serangan dron dan peluru berpandu. Walaupun kebanyakan serangan berjaya dipintas, ancaman keselamatan tetap nyata. - Foto AFP

Seorang wanita bercakap melalui telefon bimbit sambil melihat pakaian baharu menjelang sambutan Aidilfitri, yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan, di Dubai pada 16 Mac 2026. Pada 28 Februari, Israel dan Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran, membunuh pemimpin tertingginya dan mencetuskan perang yang merebak ke seluruh Asia Barat. - Foto AFP

Seorang wanita bercakap melalui telefon bimbit sambil melihat pakaian baharu menjelang sambutan Aidilfitri, yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan, di Dubai pada 16 Mac 2026. Pada 28 Februari, Israel dan Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran, membunuh pemimpin tertingginya dan mencetuskan perang yang merebak ke seluruh Asia Barat. - Foto AFP

Walaupun ancaman perang semakin dirasai, kehidupan harian di Dubai dilihat masih berjalan seperti biasa. Contohnya, Perlumbaan kuda Piala Dunia Dubai terus berlangsung di Meydan Racecourse, Dubai, Amiriah Arab Bersatu, pada 28 Mac 2026. Perdana Menteri UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ( baju biru), menghadiri acara tersebut. - Foto REUTERS

Walaupun ancaman perang semakin dirasai, kehidupan harian di Dubai dilihat masih berjalan seperti biasa. Contohnya, Perlumbaan kuda Piala Dunia Dubai terus berlangsung di Meydan Racecourse, Dubai, Amiriah Arab Bersatu, pada 28 Mac 2026. Perdana Menteri UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ( baju biru), menghadiri acara tersebut. - Foto REUTERS

Asap berkepul akibat kebakaran di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai pada 16 Mac 2026 sedang sebuah pesawat Emirates bersedia untuk mendarat. Sejak Perang AS-Israel-Iran meletus pada 28 Februari, UAE dilaporkan berdepan lebih 2,000 serangan dron dan peluru berpandu. Walaupun kebanyakan serangan berjaya dipintas, ancaman keselamatan tetap nyata. - Foto AFP

Asap berkepul akibat kebakaran di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai pada 16 Mac 2026 sedang sebuah pesawat Emirates bersedia untuk mendarat. Sejak Perang AS-Israel-Iran meletus pada 28 Februari, UAE dilaporkan berdepan lebih 2,000 serangan dron dan peluru berpandu. Walaupun kebanyakan serangan berjaya dipintas, ancaman keselamatan tetap nyata. - Foto AFP

Seorang wanita bercakap melalui telefon bimbit sambil melihat pakaian baharu menjelang sambutan Aidilfitri, yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan, di Dubai pada 16 Mac 2026. Pada 28 Februari, Israel dan Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran, membunuh pemimpin tertingginya dan mencetuskan perang yang merebak ke seluruh Asia Barat. - Foto AFP

Seorang wanita bercakap melalui telefon bimbit sambil melihat pakaian baharu menjelang sambutan Aidilfitri, yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan, di Dubai pada 16 Mac 2026. Pada 28 Februari, Israel dan Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran, membunuh pemimpin tertingginya dan mencetuskan perang yang merebak ke seluruh Asia Barat. - Foto AFP

Walaupun ancaman perang semakin dirasai, kehidupan harian di Dubai dilihat masih berjalan seperti biasa. Contohnya, Perlumbaan kuda Piala Dunia Dubai terus berlangsung di Meydan Racecourse, Dubai, Amiriah Arab Bersatu, pada 28 Mac 2026. Perdana Menteri UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ( baju biru), menghadiri acara tersebut. - Foto REUTERS

Walaupun ancaman perang semakin dirasai, kehidupan harian di Dubai dilihat masih berjalan seperti biasa. Contohnya, Perlumbaan kuda Piala Dunia Dubai terus berlangsung di Meydan Racecourse, Dubai, Amiriah Arab Bersatu, pada 28 Mac 2026. Perdana Menteri UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ( baju biru), menghadiri acara tersebut. - Foto REUTERS

Asap berkepul akibat kebakaran di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai pada 16 Mac 2026 sedang sebuah pesawat Emirates bersedia untuk mendarat. Sejak Perang AS-Israel-Iran meletus pada 28 Februari, UAE dilaporkan berdepan lebih 2,000 serangan dron dan peluru berpandu. Walaupun kebanyakan serangan berjaya dipintas, ancaman keselamatan tetap nyata. - Foto AFP

Asap berkepul akibat kebakaran di Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai pada 16 Mac 2026 sedang sebuah pesawat Emirates bersedia untuk mendarat. Sejak Perang AS-Israel-Iran meletus pada 28 Februari, UAE dilaporkan berdepan lebih 2,000 serangan dron dan peluru berpandu. Walaupun kebanyakan serangan berjaya dipintas, ancaman keselamatan tetap nyata. - Foto AFP

Perang uji imej ‘impian Dubai’ sebagai kota selamat Dubai umum bantuan AS$270 juta pulih semula perniagaan

DUBAI: Selama beberapa dekad, Dubai membina imej sebagai sebuah kota moden yang stabil di tengah-tengah rantau yang sering dilanda konflik. Digambarkan sebagai “syurga ekonomi” dengan cukai rendah, peluang pekerjaan luas dan gaya hidup mewah, bandar ini menarik jutaan pekerja asing dan pelabur dari seluruh dunia.

Namun, perang antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran kini mencabar naratif tersebut. Dengan serangan dron dan peluru berpandu yang semakin kerap di rantau Teluk, persoalan mula timbul: adakah “Impian Dubai” masih bertahan atau sekadar persepsi yang cuba dipertahankan?

Sejak konflik meletus pada 28 Februari, Amiriah Arab Bersatu (UAE) dilaporkan berdepan lebih 2,000 serangan dron dan peluru berpandu, dengan sekurang-kurangnya lapan orang awam terkorban. Walaupun kebanyakan serangan berjaya dipintas, ancaman keselamatan tetap nyata.

Dubai, sebagai pusat ekonomi dan pelancongan utama, berada dalam kedudukan sensitif. Dengan lebih 90 peratus daripada kira-kira empat juta penduduknya terdiri daripada warga asing, kestabilan bandar ini bukan sahaja penting dari sudut keselamatan, tetapi juga kepercayaan global.

Pihak berkuasa dilihat berusaha keras mengekalkan imej tersebut. Tindakan tegas turut diambil terhadap penyebaran video serangan, dengan sekurang-kurangnya 35 individu ditahan kerana berkongsi rakaman insiden. Langkah ini mencerminkan satu strategi komunikasi yang jelas: mengawal persepsi sama penting dengan mengawal keselamatan.

Walaupun ancaman perang semakin dirasai, kehidupan harian di Dubai dilihat masih berjalan seperti biasa – sekurang-kurangnya dari segi luaran.

Encik Max Greenerz, seorang pelabur hartanah dari Britain yang telah menetap lima tahun di Dubai, tetap optimis terhadap masa depan bandar itu.

“Negara ini telah memberi banyak manfaat kepada saya,” katanya sambil menyatakan keyakinan terhadap pasaran hartanah walaupun perang sedang berlaku.

Pandangan ini mencerminkan satu kelompok penduduk yang terus percaya bahawa peluang ekonomi di Dubai masih kukuh, meskipun risiko geopolitik meningkat.

Namun, tidak semua berkongsi keyakinan tersebut. Encik Gaith Abdulla, seorang pemilik galeri seni tempatan, mengakui wujud dua naratif yang bertentangan dalam kalangan penduduk.

“Ada yang mengatakan ‘impian Dubai sudah berakhir’, tetapi ada juga yang percaya semuanya masih baik dan berjalan seperti biasa,” katanya.

Sebahagian penduduk mula menyesuaikan diri dengan keadaan baharu yang penuh ketidakpastian.

Encik Khateeb ur-Rahman, seorang warga India yang tinggal di Dubai, berkata bunyi amaran peluru berpandu kini menjadi perkara biasa. “Ini sudah menjadi perkara biasa,” katanya.

Perbandingan dengan pandemik Covid-19 juga sering dibuat. Walaupun ancaman wujud, sistem pertahanan dan infrastruktur negara berjaya mengelakkan gangguan besar terhadap kehidupan seharian.

Menurut Encik Abdulla: “Orang ramai hidup dalam keadaan berjaga-jaga, bukan dalam keadaan diserang secara langsung.”

Ini menunjukkan bahawa walaupun risiko meningkat, pengalaman harian ramai penduduk masih belum mencapai tahap krisis yang dirasai di kawasan konflik lain.

Di pusat beli-belah seperti Dubai Mall, suasana tetap meriah. Air pancut Dubai terus beroperasi dengan persembahan setiap malam, restoran dipenuhi pengunjung, dan keluarga keluar menikmati cuti perayaan.

Seorang penduduk, Cik Faiza Al-Jassmi, berkata: “Anda lihat sendiri betapa sibuknya tempat ini. Semuanya normal, malah lebih daripada normal.”

Namun, di sebalik suasana itu, tanda-tanda perang tetap wujud, jet pejuang yang terbang di ruang udara menjadi peringatan jelas bahawa konflik sedang berlangsung.

Cik Saieda Qureshi, seorang ibu dari Britain, menggambarkan dilema ini dengan jelas: “Kami berada di tengah zon perang aktif, tetapi masih boleh ke gelanggang ais,” katanya.

Kenyataan ini menggambarkan pertembungan realiti unik Dubai antara kemewahan, kestabilan dan realiti geopolitik yang rapuh.

Walaupun kehidupan harian kelihatan normal, kesan ekonomi mula terzahir secara beransur-ansur. Lapangan terbang Dubai, antara yang tersibuk di dunia, menyaksikan gangguan operasi dengan beberapa syarikat penerbangan menggantung penerbangan. Kadar penginapan hotel mewah juga menurun, mencerminkan penurunan pelancongan.

Penduduk kini berkongsi tawaran harga hotel yang lebih rendah, menggalakkan “percutian dalam negara” sebagai alternatif.

Insiden pada 28 Februari, apabila sebuah peluru berpandu mengenai hotel Fairmont di Palm Jumeirah, turut memberi kesan psikologi kepada penduduk. Encik Sumit Augustine, yang berada berhampiran lokasi kejadian, berkata: “Kami terus berlari masuk ke dalam rumah apabila mendengar letupan itu.”

Walaupun beliau kini berasa lebih selamat, pengalaman tersebut menunjukkan bahawa ancaman bukan sekadar teori.

Bagi mengekalkan kestabilan, Dubai mengumumkan pakej bantuan bernilai lebih AS$270 juta (S$348 juta) untuk membantu perniagaan dan keluarga menghadapi tekanan ekonomi. Dalam kenyataan rasmi, pihak berkuasa menyatakan: “Langkah ini bertujuan membantu individu, keluarga dan perniagaan menghadapi keadaan luar biasa ini.”

Data menunjukkan ekonomi Dubai masih berkembang 6.4 peratus pada suku keempat 2025, namun tekanan daripada konflik dijangka memberi kesan dalam tempoh lebih panjang.

Persoalan utama kini bukan sekadar bagaimana Dubai bertahan hari ini, tetapi bagaimana perang ini akan mengubah model ekonominya dalam jangka panjang.

Selama ini, Dubai bergantung kepada tiga faktor utama: kestabilan, keterbukaan kepada pelabur asing dan imej sebagai hab global yang selamat.

Namun, penutupan Selat Hormuz dan ketidaktentuan serantau telah menggugat asas tersebut. Laluan ini penting kerana mengendalikan kira-kira satu perlima bekalan minyak dan LNG dunia.

Kenaikan harga tenaga global serta gangguan rantaian bekalan boleh memberi kesan langsung kepada kos operasi dan daya saing Dubai.

“Impian Dubai” belum runtuh sekurang-kurangnya buat masa ini. Kehidupan masih berjalan, pusat beli-belah masih dipenuhi pengunjung, dan keyakinan pelabur masih wujud. Namun, perang ini telah membuka satu realiti baharu: kestabilan Dubai bukan sesuatu yang kebal.

Seperti yang dipaparkan oleh pengalaman penduduk, bandar ini kini seolah-olah hidup dalam dua dunia: dunia yang penuh kemewahan dan peluang, serta dunia yang dibayangi risiko konflik.

Jika konflik berlanjutan, Dubai mungkin perlu menilai semula modelnya bukan sekadar sebagai bandar yang “selamat”, tetapi sebagai ekonomi yang mampu bertahan dalam dunia yang semakin tidak menentu.