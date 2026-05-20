Mahmoud Ahmadinejad pernah menuduh pegawai kanan Iran terlibat dalam rasuah dan dikenali sebagai pengkritik pemerintah di Tehran. - Foto REUTERS

WASHINGTON: Pegawai Amerika Syarikat mendedahkan bahawa pada awal peperangan terhadap Iran, terdapat perbincangan untuk mengubah struktur politik negara itu dengan melibatkan bekas Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, sebagai sebahagian daripada rancangan kepimpinan pasca-konflik.

Sebagai langkah awal, operasi udara Israel dikatakan menumpukan pada kawasan berhampiran kediaman Encik Ahmadinejad di Teheran, bukan untuk merosakkan rumahnya secara langsung, tetapi untuk mengganggu pengawal dan sistem keselamatan sekeliling beliau.

“Langkah ini berkait rapat dengan perbincangan tentang bagaimana mempengaruhi keseimbangan politik dalaman Iran semasa konflik,” kata seorang pegawai Amerika yang terlibat dalam perancangan kepada The New York Times. Rancangan itu termasuk menyasarkan pengawal yang bertugas mengawalnya, walaupun serangan itu gagal mencapai matlamat.

Pegawai Amerika Syarikat berkata, pada peringkat awal perang, Washington dan Israel dilaporkan mencari tokoh pragmatik dalam Iran yang berpotensi mengambil alih kepimpinan negara itu. Mereka percaya terdapat individu dalam sistem pemerintahan Iran yang mungkin sanggup bekerjasama dengan Amerika Syarikat, walaupun tidak dianggap sebagai golongan sederhana.

Beberapa hari selepas serangan udara Israel yang membunuh pemimpin tertinggi Iran serta beberapa pegawai kanan lain pada peringkat awal perang, Presiden Donald Trump berkata beliau lebih cenderung melihat seseorang dari dalam Iran sendiri mengambil alih kepimpinan negara itu. Encik Ahmadinejad muncul sebagai pilihan mengejutkan, memandangkan beliau terkenal dengan pandangan tegar anti-Amerika dan anti-Israel semasa menjadi presiden dari 2005 hingga 2013.

Encik Ahmadinejad dilaporkan cedera pada hari pertama perang selepas menjadi sasaran serangan Israel yang dipercayai bertujuan membebaskannya daripada tahanan rumah. Beliau terselamat daripada serangan itu, namun menurut pegawai Amerika Syarikat dan seorang rakan rapatnya, “selepas nyaris maut, beliau mula kecewa dengan rancangan perubahan rejim.” Sejak itu, lokasi serta keadaan terkini beliau tidak diketahui.

Bekas presiden itu dikenali kerana pendiriannya yang tegas menyokong program nuklear Iran, lantang mengkritik Amerika Syarikat, serta pendekatan keras terhadap gerakan penentang dalam negara. Walaupun beberapa kali bertelagah dengan pemimpin semasa, beliau tetap dilihat sebagai calon alternatif oleh pegawai Amerika dan Israel dalam rancangan untuk membentuk kepimpinan yang lebih selari dengan kepentingan mereka di Teheran.

“Sejak awal, Presiden Trump jelas tentang matlamat operasi ini: memusnahkan misil balistik Iran, membongkar fasiliti pengeluaran mereka, melemahkan tentera laut, dan mengurangkan pengaruh proksi mereka,” kata Cik Anna Kelly, jurucakap Rumah Putih. “Tentera Amerika telah mencapai atau melebihi objektif, dan kini perunding sedang berusaha mencapai perjanjian yang menamatkan kemampuan nuklear Iran.”

Pegawai Amerika berkata rancangan itu juga meniru kejayaan operasi menangkap pemimpin Venezuela, Encik Nicolas Maduro, yang diganti oleh pemimpin sementara Cik Delcy Rodriguez yang bekerjasama dengan Amerika. Encik Ahmadinejad dilihat berpotensi memainkan peranan serupa di Iran.

Encik Ahmadinejad pernah mengkritik kepimpinan semasa Iran berhubung dakwaan rasuah dan salah urus pentadbiran, selain beberapa kali disekat daripada bertanding dalam pilihan raya presiden. Dalam tempoh kebelakangan ini, aktiviti serta pergerakan beliau dilaporkan semakin dipantau ketat, termasuk kediamannya di kawasan Narmak, timur Teheran.

Hubungan beliau dengan negara Barat juga menjadi tumpuan; beberapa penasihat rapatnya pernah dituduh mempunyai hubungan dengan perisik Israel dan Britain.

Serangan di rumah Encik Ahmadinejad tidak menyebabkan kerosakan besar pada bangunan itu, namun pos keselamatan di pintu masuk kawasan berkenaan musnah. Pegawai Amerika Syarikat berkata, operasi itu bertujuan menyingkirkan pengawal yang mengawasi beliau dan membebaskannya daripada tahanan rumah, dalam apa yang disifatkan secara tidak rasmi sebagai “operasi pembebasan.”

Walaupun rancangan itu termasuk menyasarkan pengawal yang ditugaskan untuk melindungi Encik Ahmadinejad, serangan tersebut gagal mencapai matlamat.

Selepas serangan itu, seorang rakan Encik Ahmadinejad berkata bekas presiden berkenaan percaya serangan tersebut bertujuan membebaskan beliau daripada tahanan rumah.

“Beliau boleh memainkan peranan penting di Iran dalam masa terdekat,” kata rakan itu, sambil merujuk kepada pandangan pihak Amerika bahawa Encik Ahmadinejad mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keadaan politik, sosial dan ketenteraan negara.

Namun, menurut pegawai Amerika Syarikat dan individu rapat dengannya, Encik Ahmadinejad mula kecewa dengan rancangan perubahan rejim itu selepas terselamat daripada serangan berkenaan. Sejak itu, beliau tidak lagi muncul di khalayak awam dan lokasi serta keadaannya kini tidak diketahui.

Dalam wawancara pada 2019, Encik Ahmadinejad pernah menyuarakan sokongan terhadap usaha memperbaiki hubungan antara Iran dan Amerika Syarikat, selain memuji pendekatan Presiden Donald Trump. “Trump seorang yang bertindak… mari kita menilai manfaat jangka panjang untuk kedua-dua negara,” katanya.

Encik Ahmadinejad juga terkenal dengan kenyataan kontroversial, termasuk menafikan Holocaust dan mendakwa tiada komuniti LGBT di Iran. Beliau pernah menghadiri persidangan bertajuk “Dunia Tanpa Zionisme” dan semasa pemerintahannya, Iran mempercepat pengayaan uranium, yang boleh digunakan untuk program senjata nuklear jika dikehendaki.

Rancangan Israel dan Amerika Syarikat itu dilaporkan dibahagikan kepada beberapa fasa, bermula dengan serangan udara besar-besaran dan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, diikuti usaha menggerakkan kumpulan Kurdi anti-Tehran serta meningkatkan tekanan politik dan ketidakstabilan dalaman bagi membuka jalan kepada pembentukan “kepimpinan alternatif.”

Walaupun serangan udara dan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran berjaya dilaksanakan, banyak bahagian lain dalam rancangan itu tidak berjalan seperti dijangka, sekali gus menunjukkan ketahanan Iran yang lebih kuat daripada jangkaan awal.