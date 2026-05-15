BAITULMAKDIS: Amerika Syarikat bersama “Lembaga Keamanan” yang menyelia gencatan senjata di Gaza mahu mula melaksanakan pelan pentadbiran dan pembinaan semula Gaza di kawasan yang tidak lagi berada di bawah kawalan Hamas, selepas rundingan melucutkan senjata kumpulan itu menemui jalan buntu.

Menurut seorang pegawai Lembaga Keamanan dan dua sumber lain yang mengetahui perbincangan tersebut, keputusan untuk mengaktifkan pelan kecemasan atau “pelan B” dibuat selepas usaha memujuk Hamas menyerahkan senjata berat gagal mencapai kemajuan.

