Lembaga Keamanan akui pelan damai Gaza masih buntu
Lembaga Keamanan akui pelan damai Gaza masih buntu
May 14, 2026 | 10:46 AM
Rakyat Palestin berkumpul sambil memeriksa sisa sebuah kenderaan yang musnah dalam serangan Israel di Khan Yunis, selatan Gaza, pada 10 Mei 2026. - Foto AFP
BAITULMAKDIS: Wakil tertinggi Lembaga Keamanan Antarabangsa, Encik Nickolay Mladenov, mengakui usaha membina semula Gaza dan melaksanakan sepenuhnya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih berdepan jalan buntu walaupun tujuh bulan sudah berlalu sejak gencatan senjata bermula.
Menurut beliau, rakyat Palestin di Gaza masih hidup dalam keadaan sengsara, manakala Israel pula belum memperoleh jaminan keselamatan yang diharapkan selepas perang selama dua tahun yang memusnahkan wilayah itu.
