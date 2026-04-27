WASHINGTON/ISLAMABAD: Iran dilaporkan mengemukakan cadangan baharu kepada Amerika Syarikat bagi membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan perang, termasuk menangguhkan rundingan nuklear ke peringkat kemudian, menurut laporan media Axios yang memetik pegawai Amerika dan sumber berkaitan.

Cadangan itu disampaikan melalui pengantara di Pakistan dan mencadangkan lanjutan gencatan senjata bagi memberi ruang kepada kedua-dua pihak mencapai penyelesaian kekal.

