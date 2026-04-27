Laporan: Iran kemuka pelan buka Selat Hormuz, rundingan nuklear ditangguh
Apr 27, 2026 | 1:26 PM
Seorang wanita berjalan melewati imej pemimpin tertinggi Iran terdahulu, Ayatollah Ruhollah Khomeini (atas kiri) dan Ayatollah Ali Khamenei (atas tengah), bersama pemimpin tertinggi baharu yang dilantik, Mojtaba Khamenei (atas kanan), serta foto kanak-kanak yang terkorban pada hari pertama perang akibat serangan peluru berpandu yang didakwa dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Israel ke atas sebuah sekolah di bandar Minab, selatan Iran. Gambar-gambar tersebut dipamerkan di luar sebuah masjid di ibu negara Teheran pada 25 April 2026. - Foto AFP
WASHINGTON/ISLAMABAD: Iran dilaporkan mengemukakan cadangan baharu kepada Amerika Syarikat bagi membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan perang, termasuk menangguhkan rundingan nuklear ke peringkat kemudian, menurut laporan media Axios yang memetik pegawai Amerika dan sumber berkaitan.
Cadangan itu disampaikan melalui pengantara di Pakistan dan mencadangkan lanjutan gencatan senjata bagi memberi ruang kepada kedua-dua pihak mencapai penyelesaian kekal.
