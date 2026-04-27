Seorang wanita berjalan melewati imej pemimpin tertinggi Iran terdahulu, Ayatollah Ruhollah Khomeini (atas kiri) dan Ayatollah Ali Khamenei (atas tengah), bersama pemimpin tertinggi baharu yang dilantik, Mojtaba Khamenei (atas kanan), serta foto kanak-kanak yang terkorban pada hari pertama perang akibat serangan peluru berpandu yang didakwa dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Israel ke atas sebuah sekolah di bandar Minab, selatan Iran. Gambar-gambar tersebut dipamerkan di luar sebuah masjid di ibu negara Teheran pada 25 April 2026. - Foto AFP