Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

AS, Iran siap runding isu nuklear di Geneva ketika ancaman perang memuncak

Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz Tentera Laut Amerika Syarikat, USS Abraham Lincoln, mengetuai armada semasa latihan di Laut Arab pada 6 Februari 2026. - Foto: REUTERS

Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz Tentera Laut Amerika Syarikat, USS Abraham Lincoln, mengetuai armada semasa latihan di Laut Arab pada 6 Februari 2026. - Foto: REUTERS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

AS, Iran siap runding isu nuklear di Geneva ketika ancaman perang memuncak

AS, Iran siap runding isu nuklear di Geneva ketika ancaman perang memuncak

GENEVA: Amerika Syarikat dan Iran bakal mengadakan rundingan tidak langsung di Geneva pada 17 Februari bagi menyelesaikan pertikaian nuklear yang telah lama berlarutan, dengan sedikit petunjuk kompromi yang menyaksikan Washington menghimpunkan pasukan tempur di rantau ini.

Utusan Amerika, Encik Steve Witkoff dan Encik Jared Kushner akan menyertai rundingan tersebut, yang dikendalikan oleh Oman sebagai orang tengah, kata sumber yang diberi taklimat mengenai perkara itu kepada Reuters, bersama Menteri Luar Iran Encik Abbas Araqchi.

Presiden Amerika Encik Donald Trump berkata bahawa beliau akan terlibat “secara tidak langsung” dalam rundingan Geneva dan beliau percaya Teheran mahu mencapai perjanjian.

“Saya tidak fikir mereka mahu menanggung akibat daripada tidak mencapai perjanjian.

“Kita boleh mencapai perjanjian dan bukannya menghantar B-2 untuk menghancurkan potensi nuklear mereka,” kata Encik Trump kepada pemberita dalam pesawat Air Force One pada 16 Februari.

Teheran tahu bahawa percubaan sebelum ini untuk menghidupkan semula rundingan pada Jun tahun lalu apabila sekutu Washington, Israel, melancarkan kempen pengeboman terhadap Iran, dan kemudian disertai oleh pesawat pengebom B-2 Amerika.

Serangan itu menepati sasaran nuklear dan sejak itu Teheran berkata ia telah menghentikan aktiviti pengayaan uranium.

Tentera Amerika sedang membuat persediaan untuk kemungkinan operasi selama berminggu-minggu terhadap Iran jika Encik Trump mengarahkan serangan, kata dua pegawai Amerika.

Iran sendiri memulakan latihan ketenteraan pada 16 Februari di Selat Hormuz, laluan air antarabangsa yang penting dan laluan eksport minyak dari negara-negara Teluk Arab, yang telah merayu diplomasi untuk menamatkan pertikaian tersebut.

Teheran dan Washington memperbaharui rundingan pada 6 Februari mengenai pertikaian yang telah berlangsung beberapa dekad.

Washington dan sekutu rapatnya Israel percaya Iran bercita-cita untuk membangunkan senjata nuklear yang boleh mengancam kewujudan Israel.

Namun, Iran menyatakan program nuklearnya semata-mata untuk tujuan aman, walaupun ia telah memperkayakan uranium jauh melebihi ketulenan yang diperlukan untuk penjanaan kuasa, dan hampir dengan apa yang diperlukan untuk menghasilkan bom.

Sejak bantahan pada Jun, pemerintah Iran telah dilemahkan oleh bantahan jalanan, yang telah mengorbankan ribuan nyawa.

Bantahan tersebut adalah untuk menentang krisis kos sara hidup yang sebahagiannya disebabkan sekatan antarabangsa sehingga menjejas pendapatan minyak Iran.

Tidak seperti serangan kali terakhir, Amerika kini telah meletakkan apa yang Encik Trump sebut sebagai armada tentera laut yang besar di rantau ini.

Washington telah berusaha untuk memperluas skop rundingan kepada isu-isu bukan nuklear seperti simpanan peluru berpandu Iran.

Namun, Teheran menyatakan ia hanya bersedia untuk membincangkan sekatan ke atas program nuklearnya - sebagai pertukaran untuk pelepasan sekatan - dan ia tidak akan menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya atau membincangkan program peluru berpandunya.

Pada 16 Februari, Setiausaha Negara Amerika Encik Marco Rubio memberitahu sidang akhbar di Budapest bahawa sukar untuk mencapai perjanjian dengan Iran, tetapi Amerika sedia untuk mencuba.