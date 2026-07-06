TEHERAN: Rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran dijangka disambung semula pada 11 Julai ini selepas selesai upacara pengebumian bekas Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menurut laporan saluran berita milik Arab Saudi, Al Arabiya.

Laporan itu menyebut Pakistan akan menjadi tuan rumah rundingan baharu yang dijangka memberi tumpuan kepada beberapa isu utama termasuk sekatan Amerika terhadap Teheran, dana Iran yang dibekukan serta program nuklear republik Islam itu.

Rundingan berkenaan berlangsung ketika ketegangan di Asia Barat masih rapuh susulan perang lima minggu melibatkan Iran, Israel dan Amerika sebelum gencatan senjata dicapai bulan lalu.

Menurut sumber yang dipetik Al Arabiya, tahap perwakilan delegasi Iran hanya akan diputuskan selepas tamat upacara pengebumian Khamenei yang dijadual berakhir pada 9 Julai di Mashhad.

Iran dan Amerika sebelum ini mengadakan rundingan teknikal tidak langsung di Doha pada 1 Julai lalu.

Presiden Amerika Syarikat , Donald Trump, menyifatkan rundingan itu sebagai “sangat baik”.

Menurut Iran, kedua-dua pihak mencapai persetujuan awal mengenai pembebasan sebahagian dana Iran bernilai berbilion dolar yang dibekukan di luar negara.

Namun, pegawai Amerika dilaporkan menafikan bahawa sebarang persetujuan rasmi telah dicapai mengenai perkara itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Foto Fail: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, memegang kad merah sambil bergambar bersama Presiden Fifa, Gianni Infantino, di Pejabat Oval, Rumah Putih di Washington pada 28 Ogos 2018. Hubungan rapat antara kedua-dua tokoh itu kembali menjadi perhatian selepas FIFA menarik balik penggantungan penyerang AS, Folarin Balogun, susulan laporan bahawa Trump campur tangan secara langsung dengan menghubungi Infantino bagi membolehkan pemain itu beraksi menentang Belgium dalam Piala Dunia.

Fifa tarik balik penggantungan pemain AS selepas campur tangan Trump

Jul 6, 2026 | 11:12 AM
AI dalam muzik, shabir amdan, jamal abdillah

Pakar IT jaya ‘lamar’ Jamal Abdillah rakam lagu AI ciptaannya

Jul 5, 2026 | 5:30 AM
hisyam hamid, pelakon Singapura, lakonan, ikatan terlarang, black ops

Hisyam Hamid tidur tiga jam demi jayakan dua naskhah

Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Tangki air bersih lama di Loji Rawatan Air Bukit Timah boleh menampung air untuk mengisi lapan kolam renang saiz Olimpik.

Nilai warisan loji rawatan air Bukit Timah berusia 135 tahun bakal dikaji

Jul 5, 2026 | 5:26 PM
makanan percuma, The $2.50 Shop, kebajikan masyarakat

Pendapatan merosot, kos meningkat, tapi harga tetap $2.50

Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Peserta Residensi Penulis Melayu, Profesor Madya Dr Mawar Safei

Program Residensi Penulis Melayu kembali buat edisi kedua

Jul 3, 2026 | 7:44 PM
syed harun

Daripada merawat jiwa kepada ‘membedah’ dasar negara: Tahun pertama Syed Harun sebagai AP

Jul 6, 2026 | 5:30 AM
kanak-kanak autisme, bakat melukis, pendapatan seni

Bakat lukis jana pendapatan bagi kanak-kanak autisme

Jun 18, 2026 | 5:30 AM
Johor, Onn Hafiz Ghazi, Medan Niaga Kampung Melayu Majidee, Geylang Serai, Iskandar Puteri, DUN, Bantuan Kasih Johor, BKJ

Kerajaan Johor contohi S’pura, tawar baucar makanan kepada 4,000 isi rumah

May 6, 2026 | 1:08 PM
Izara Aishah, Adib Khalid, Tahara Alima, anak Izara Aishah, Irisa Alaia, Amara Amina, selebriti Malaysia, kelahiran bayi artis 2026

Wajah anak ketiga Izara Aishah pertama kali didedahkan di Instagram

Apr 15, 2026 | 11:54 AM

Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Iran dan Amerika menandatangani memorandum persefahaman (MoU) pada 18 Jun lalu bagi menamatkan konflik di rantau Asia Barat termasuk di Lebanon.

MoU itu turut menetapkan tempoh 60 hari untuk kedua-dua pihak mencapai perjanjian muktamad berkaitan program nuklear Iran dan isu keselamatan serantau.

Pada 22 Jun lalu, rundingan teknikal antara Iran dan Amerika diadakan di Switzerland selepas konsultasi peringkat tinggi sehari sebelumnya dengan pengantaraan Pakistan dan Qatar.

Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majed Al-Ansari, pada 1 Julai mengesahkan bahawa pengantara Qatar dan Pakistan telah mengadakan beberapa pertemuan berasingan dengan wakil Amerika dan Iran.

Menurut beliau, rundingan tersebut menunjukkan perkembangan positif berkaitan pelaksanaan MoU berkenaan.

“Pihak-pihak yang terlibat bersetuju untuk meneruskan perbincangan dalam tempoh terdekat dan mesyuarat seterusnya akan diadakan secepat mungkin,” katanya.

Dalam perkembangan berkaitan, delegasi kanan Pakistan yang menghadiri upacara pengebumian Khamenei di Teheran menerima pujian meluas daripada Iran.

Duta Besar Iran ke Islamabad, Encik Reza Amiri Moghadam, menyifatkan kehadiran delegasi Pakistan sebagai simbol hubungan persaudaraan yang mendalam antara kedua-dua negara.

“Saya amat berbesar hati untuk mengumumkan bahawa Pakistan menyertai upacara pengebumian ini pada peringkat tertinggi yang mungkin,” katanya menerusi hantaran di platform X.

Beliau berkata delegasi Pakistan juga merupakan yang terbesar antara semua negara yang hadir pada upacara tersebut.

“Kehadiran delegasi yang begitu terkemuka, berprofil tinggi dan besar ini menjadi bukti kepada persahabatan yang berkekalan, saling menghormati dan ikatan persaudaraan antara dua negara bersaudara,” katanya.

“Isyarat penuh bermakna dan bersejarah ini mencerminkan hubungan mendalam serta nilai bersama yang telah menyatukan Iran dan Pakistan ketika menghadapi cabaran dan detik kejayaan,” tambah beliau.

Delegasi Pakistan diketuai Perdana Menteri, Encik Shehbaz Sharif.

Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Ishaq Dar, Panglima Tentera Darat Fil Marsyal Syed Asim Munir, Pengerusi Parti Rakyat Pakistan (PPP) Bilawal Bhutto Zardari, Speaker Perhimpunan Kebangsaan Sardar Ayaz Sadiq, Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dan Menteri Penerangan Attaullah Tarar.

Encik Shehbaz turut memberikan penghormatan kepada Khamenei dan menyifatkan beliau sebagai tokoh penting dunia Islam.

“Kebijaksanaan, kepimpinan dan pengaruh besar beliau terhadap Iran serta rantau ini akan terus dikenang oleh generasi akan datang,” katanya.

Orang kenamaan dan pegawai dari hampir 100 negara termasuk Malaysia, Bangladesh, Arab Saudi, Turkey, Qatar, Oman, Mesir, Russia, Iraq, China dan India turut berada di Teheran bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei.

Khamenei terbunuh bersama beberapa anggota keluarganya dalam serangan udara AS-Israel ke atas kediamannya di Tehran pada 28 Februari lalu.

Beliau memimpin Iran sejak 1989 dan dianggap antara tokoh paling berpengaruh di Asia Barat sepanjang lebih tiga dekad pemerintahannya.

Iran memulakan upacara pengebumian awam pada Sabtu lalu dengan jutaan rakyat dijangka menyertai perarakan besar-besaran di Tehran, Qom, Najaf dan Karbala sebelum pengebumian terakhir di Mashhad.

Walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa, Washington dan Tehran masing-masing memberi amaran bahawa tindakan ketenteraan boleh disambung semula jika rundingan gagal mencapai kemajuan.

Pemerhati melihat rundingan 11 Julai nanti sebagai ujian penting bagi menentukan sama ada kedua-dua negara benar-benar mampu bergerak ke arah perdamaian kekal selepas konflik yang menggegarkan Asia Barat sejak Februari lalu. - Agensi berita

Laporan berkaitan
AS dakwa Israel rancang bunuh perunding kanan IranJul 3, 2026 | 12:05 PM
Qatar sahkan kemajuan positif rundingan AS, IranJul 2, 2026 | 2:31 PM
IranAmerika Syarikat