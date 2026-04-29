Laporan: Trump arah sekatan Selat Hormuz dilanjut
Apr 29, 2026 | 2:05 PM
Gambar yang diperoleh AFP daripada agensi berita Iran, Tasnim, menunjukkan sebuah bot Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) yang didakwa menyertai operasi merampas kapal yang cuba menyeberangi Selat Hormuz pada 21 April 2026. - Foto AFP
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dilaporkan mengarahkan pembantunya bersiap sedia melanjutkan sekatan laut Amerika di Selat Hormuz, ketika Washington berusaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran selepas perang memasuki bulan ketiga.
Menurut laporan The Wall Street Journal, Encik Trump membuat keputusan itu dalam beberapa pertemuan bersama pegawai kanan pentadbirannya.
