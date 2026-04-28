Trump tidak puas hati saranan Iran berhubung pembukaan Selat Hormuz
Apr 28, 2026 | 2:32 PM
Seorang pemandu mengisi minyak di stesen Chevron di El Segundo, California, pada 27 April, berlatarbelakangkan papan tanda yang telah diubah suai dengan perkataan, ‘Sacramento’, disilang dan digantikan dengan “Trump”, serta mesej “Dasar Trump menyebabkan ini. Kini anda perlu membayar lebih”. - Foto AFP
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dilaporkan tidak berpuas hati dengan cadangan terbaharu Iran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan konflik semasa.
Demikian menurut beberapa sumber yang mengikuti perbincangan di Rumah Putih.
Laporan: Iran usul buka Selat Hormuz, tangguh rundingan nuklearApr 27, 2026 | 1:26 PM
Harapan damai AS-Iran pudar saat Trump batalkan rundinganApr 26, 2026 | 10:41 AM