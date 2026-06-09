Penduduk melihat sebuah kedai runcit yang runtuh sehari selepas gempa bumi berukuran 7.8 magnitud melanda Barangay Canlubang di General Santos, selatan Filipina, pada 9 Jun 2026. - Foto REUTERS

Penduduk melihat sebuah kedai runcit yang runtuh sehari selepas gempa bumi berukuran 7.8 magnitud melanda Barangay Canlubang di General Santos, selatan Filipina, pada 9 Jun 2026. - Foto REUTERS

MANILA: Jumlah gegaran susulan selepas gempa bumi kuat berukuran 7.8 magnitud yang melanda pesisir Sarangani di selatan Filipina terus meningkat kepada 1,100 setakat jam 8 pagi 9 Jun, menurut ahli seismologi negara itu.

Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) berkata gegaran susulan itu mencatatkan kekuatan antara 1.3 hingga 6.7 magnitud, sekali gus menunjukkan aktiviti seismik masih aktif berhampiran pusat gempa.

Daripada jumlah itu, sebanyak 313 gegaran berjaya dipetakan manakala 23 daripadanya dirasai penduduk di kawasan terjejas.

Keadaan itu memaksa sebahagian penduduk bermalam di pusat pemindahan dan khemah sementara kerana bimbang berlaku runtuhan tambahan.

Dengan gegaran susulan masih berlaku hampir setiap jam, ramai penduduk kini hidup dalam ketakutan sambil berharap keadaan kembali stabil dalam masa terdekat.

Gempa bumi utama itu berlaku pada jam 7.37 pagi 8 Jun di luar pesisir Maasim, Sarangani dan turut mencetuskan amaran tsunami di beberapa kawasan.

Bencana itu menyebabkan kerosakan besar terhadap prasarana, bekalan elektrik, komunikasi dan pengangkutan di beberapa bahagian Mindanao.

Phivolcs sebelum ini memberi amaran bahawa gegaran susulan boleh berterusan lebih sebulan.

Sehari selepas gempa dahsyat itu, bandar General Santos masih bergelut dengan kemusnahan besar.

Kebanyakan premis perniagaan di pusat bandar masih ditutup sehingga pagi 9 Jun, manakala lalu lintas juga jauh lebih lengang berbanding kebiasaan waktu sibuk.

Banyak kedai di sepanjang Pioneer Avenue, Santiago Boulevard dan Catolico tidak beroperasi selepas bangunan mengalami kerosakan atau pemeriksaan keselamatan masih dijalankan.

Sekurang-kurangnya 26 bangunan dan struktur di bandar itu rosak akibat gegaran kuat tersebut.

Setakat ini, sekurang-kurangnya 41 orang disahkan maut manakala lebih 450 lagi cedera.

Pihak berkuasa turut memaklumkan angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

Majlis bandar raya General Santos pada 8 Jun mengisytiharkan keadaan bencana dalam satu sidang khas yang terpaksa diadakan di bawah khemah sementara.

Pasukan penyelamat kembali menyambung operasi mencari dan menyelamat di Savemore Calumpang pada 9 Jun selepas beberapa individu dipercayai masih terperangkap dalam runtuhan bangunan yang roboh akibat gegaran.

Pihak berkuasa tempatan bersama Pejabat Pertahanan Awam dan agensi nasional kini giat menjalankan penilaian kerosakan serta operasi bantuan kecemasan.

Ketua Polis Negara Filipina, Jeneral Jose Melencio Nartatez Jr, berkata walaupun amaran tsunami sudah dibatalkan, ancaman gegaran susulan masih wujud.

“Pembatalan amaran tsunami tidak bermakna risiko gegaran susulan sudah hilang kerana ia memang dijangka berlaku selepas gempa besar,” katanya dalam satu kenyataan pada 9 Jun.

Beliau berkata pihak polis akan terus berada dalam keadaan berjaga-jaga terutama di pusat pemindahan dan kawasan pantai.

Menurutnya, lebih 2,000 anggota polis telah dikerahkan ke pusat pemindahan dan lokasi prasarana penting bagi membantu operasi bantuan dan pemindahan mangsa.

Polis turut memantau lebih 2,400 penduduk daripada lebih 500 keluarga yang kini ditempatkan di 545 pusat pemindahan.

“Saya juga mengarahkan anggota kami memantau sebarang amaran tsunami supaya mereka dapat bertindak segera membantu penduduk berpindah jika perlu.

“Pemindahan secara paksa juga boleh dilakukan sekiranya keadaan memerlukan,” katanya.

Di General Santos dan Sarangani, beberapa hospital terpaksa merawat pesakit di khemah sementara selepas bangunan mengalami kerosakan dan gangguan elektrik.

Pihak berkuasa kesihatan kini berusaha memulihkan bekalan kuasa kerana gangguan elektrik menjejaskan penggunaan peralatan perubatan penting.