Seorang wanita yang mendukung seorang kanak-kanak dilihat memasak di sebuah kem pelarian selepas pemindahan, susulan pertempuran maut antara Thailand dan Kemboja di kawasan sempadan yang dipertikaikan, di Srei Snam, Wilayah Siem Reap, Kemboja, 10 Disember 2025. - Foto REUTERS

BANGKOK/PHNOM PENH: Lebih setengah juta penduduk di Thailand dan Kemboja telah dipindahkan ke kawasan selamat sejak konflik sempadan dua negara itu kembali tercetus, menurut kedua-dua kerajaan pada 10 Disember. Angka itu kini melepasi jumlah pemindahan besar-besaran semasa pertempuran sengit pada Julai 2025.

Jurucakap Kementerian Pertahanan Thailand, Encik Surasant Kongsiri, berkata perpindahan besar-besaran ini tidak dapat dielakkan selepas tentera menilai adanya ancaman segera terhadap keselamatan awam.



“Orang awam terpaksa dipindahkan dalam jumlah yang sangat besar kerana kami menjangkakan ancaman yang boleh menjejaskan keselamatan mereka. Lebih 400,000 penduduk kini berada di pusat perlindungan di tujuh wilayah,” katanya. “Kami tidak mahu tragedi yang berlaku pada Julai 2025 berulang.”

Di Kemboja, jurucakap Kementerian Pertahanan, Cik Maly Socheata, berkata 101,229 penduduk telah dipindahkan ke pusat perlindungan dan rumah saudara-mara di lima wilayah setakat malam 9 Disember.



Kedua-dua negara saling menyalahkan antara satu sama lain sebagai pencetus keganasan baru ini, yang pada 9 Disember telah merebak ke lima wilayah masing-masing. Konflik berpunca daripada pertikaian lama mengenai garisan sempadan sepanjang 800 kilometer, termasuk tuntutan bertindih terhadap kuil bersejarah warisan kolonial.

Pertempuran terbaru ini adalah yang paling buruk sejak lima hari pertempuran pada Julai lalu yang mengorbankan puluhan nyawa dan memindahkan sekitar 300,000 orang sebelum gencatan senjata rapuh dicapai dengan campur tangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump.

Dalam satu ucapannya di Pennsylvania pada 9 Disember, Presiden Trump mengulangi hasratnya untuk campur tangan sekali lagi bagi menghentikan keganasan di Asia Tenggara. “Esok saya akan membuat panggilan telefon kepada kedua-dua negara,” katanya. “Siapa lagi yang boleh berkata: Saya hanya telefon dan hentikan perang antara dua negara yang kuat? Ini strategi keamanan melalui kekuatan,” ujar Encik Trump.

Washington sebelum ini mengugut sekatan perdagangan ketika pertempuran pada Julai, sebelum menyaksikan pemeteraian Perjanjian Kuala Lumpur pada Oktober yang merangka langkah awal ke arah perdamaian.

Setiausaha Negara Amerika, Encik Marco Rubio, turut mengeluarkan kenyataan mendesak “penghentian segera permusuhan, perlindungan orang awam, dan kembali kepada langkah meredakan ketegangan” seperti termaktub dalam perjanjian 26 Oktober lalu.

Bagaimanapun, Menteri Luar Thailand, Encik Sihasak Phuangketkeow, memberitahu media beliau tidak melihat ruang untuk rundingan dalam masa terdekat. “Keadaan tidak kondusif untuk pengantaraan pihak ketiga,” katanya ketika ditemu bual pada 9 Dis sember.

Sebaliknya, penasihat kanan kepada Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet, berkata Phnom Penh “sedia berbincang pada bila-bila masa”.



Pertempuran tercetus sejak 8 Disember lalu apabila Thailand menuduh Kemboja melancarkan roket ke kawasan penduduk. Thailand membalas dengan tembakan artileri dan turut mengerah jet pejuang F-16.

Kemboja pula menuduh Thailand mensasarkan kawasan kediaman secara “sembarangan dan kejam”.

Kementerian Pertahanan Kemboja mengesahkan sembilan orang awam terbunuh dan 20 cedera parah sejak 8 Disember. Pihak Thailand melaporkan empat anggota tentera terbunuh dan 68 cedera.