Arnon Nampa merupakan tokoh utama semasa protes gerakan demokrasi dipimpin golongan belia yang belum pernah berlaku sebelum ini di Bangkok pada tahun 2020. - Foto REUTERS

BANGKOK: Sebuah mahkamah Thailand menjatuhkan hukuman tambahan dua tahun lapan bulan penjara terhadap peguam aktivis Arnon Nampa atas kesalahan menghina institusi diraja dalam satu perhimpunan pada November 2020, menurut kumpulan hak asasi manusia pada Jumaat, 20 Februari.

Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan hukuman yang dihadapinya kini melebihi 30 tahun penjara.

Arnon, 41 tahun, merupakan antara tokoh utama gerakan pro demokrasi yang dipimpin golongan muda di Bangkok pada 2020. Pergerakan tersebut mencetuskan gelombang protes luar biasa yang secara terbuka menuntut pembaharuan terhadap institusi monarki Thailand.

Beliau telah dipenjarakan sejak September 2023 selepas didapati bersalah melanggar undang undang menghina raja susulan ucapan di perhimpunan politik dan hantaran media sosial antara 2020 hingga 2021.

Keputusan terbaharu itu adalah yang ke-11 daripada 14 kes menghina raja yang sedang dihadapinya.

Undang undang ‘lese majeste’ Thailand memperuntukkan hukuman maksimum sehingga 15 tahun penjara bagi setiap kesalahan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap raja. Undang undang tersebut melindungi institusi diraja daripada kritikan dan sering dikritik kumpulan hak asasi antarabangsa sebagai terlalu keras.

Kumpulan bantuan guaman Peguam Hak Asasi Thailand memaklumkan bahawa sekurang kurangnya 291 individu telah didakwa di bawah undang undang tersebut sejak 2020.

Dalam satu kenyataan sebelum ini, kumpulan itu menyifatkan penggunaan undang undang berkenaan sebagai “alat untuk menyekat kebebasan bersuara dan menekan perbezaan pandangan politik”.

Gerakan protes 2020 yang menyaksikan ribuan anak muda turun ke jalan raya dianggap titik perubahan dalam landskap politik Thailand kerana buat pertama kalinya tuntutan pembaharuan monarki disuarakan secara terbuka.

Bagaimanapun, pihak berkuasa Thailand menegaskan bahawa undang undang menghina raja perlu dikekalkan bagi melindungi kestabilan negara dan institusi diraja yang menjadi tonggak sistem politik negara itu.

Setakat ini tidak jelas sama ada Arnon akan mengemukakan rayuan terhadap hukuman terbaharu tersebut. Namun dengan baki beberapa kes lagi yang masih menunggu keputusan, hukuman keseluruhannya berpotensi meningkat.