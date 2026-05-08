Topic followed successfullyGo to BHku
Lelaki mengaku bersalah serang anggota Kongres AS
Lelaki mengaku bersalah serang anggota Kongres AS
May 8, 2026 | 1:02 PM
Lelaki mengaku bersalah serang anggota Kongres AS
Anthony James Kazmierczak, menyembur anggota Kongres Amerika Syarikat Muslim, Cik Ilhan Omar, dengan cuka epal menggunakan picagari, yang terkena pakaian serta kulitnya. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Seorang lelaki mengaku bersalah pada 7 Mei atas tuduhan menyerang anggota Kongres Amerika Syarikat, Cik Ilhan Omar, dalam satu sesi dialog awam di Minneapolis, pada 27 Januari.
Kejadian itu berlaku ketika anggota kongres parti Demokrat berkenaan sedang mengecam tindakan keras Presiden parti Republikan, Encik Donald Trump, terhadap isu imigresen, kata Jabatan Kehakiman Amerika.
Laporan berkaitan
Isu imigresen bayangi serangan ke atas wakil rakyat Ilhan Omar di MinneapolisJan 28, 2026 | 4:47 PM
Trump kaji kes tembakan maut Minneapolis, mungkin undur ejen imigresen Jan 26, 2026 | 12:17 PM