Lelaki S’pura dibawa ke hospital Taiwan selepas terjatuh ketika panjat batu Dragon Caves
May 18, 2026 | 5:58 PM
Pasukan penyelamat di Taiwan membawa keluar lelaki warga Singapura dari kawasan memanjat batu di Longdong, atau Dragon Caves, yang terletak di New Taipei City. - Foto FACEBOOK LONGDONGEMSPROJECT
Seorang pendaki warga Singapura telah dikejarkan ke hospital di Taiwan akibat kecederaan pada bahagian kepala dan tangan selepas terjatuh dari cenuram di New Taipei City pada 16 Mei.
Lelaki berkenaan, sebelum itu, sedang melakukan aktiviti memanjat batu pada waktu pagi di Longdong, atau Dragon Caves, yang terletak di daerah Gongliao di pantai timur laut pulau tersebut, kira-kira sejam memandu dari Taipei.
