Lembaga Keamanan beri amaran Gaza berisiko kekal musnah dan terbahagi
Gesa Majlis Keselamatan PBB supaya desak Israel laksana perjanjian, Hamas lucut senjata
May 22, 2026 | 12:07 PM
Penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal memeriksa lokasi serangan Israel yang menyasarkan sebuah khemah agihan makanan di kawasan Mawasi, Khan Younis, selatan Jaluran Gaza pada 21 Mei 2026. Perang itu tercetus menyusuli serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang mengorbankan 1,221 orang. Serangan balas Israel ke atas Gaza pula telah meragut sekurang-kurangnya 72,736 nyawa, menurut angka kementerian kesihatan Gaza yang dianggap boleh dipercayai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). - Foto AFP
NEW YORK: Wakil kanan Gaza bagi pelan damai usulan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, memberi amaran perpecahan semasa di Gaza berisiko menjadi “realiti kekal” sekali gus mengurangkan wilayah Gaza sekiranya tiada tindakan segera diambil untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian gencatan senjata dan proses pemulihan wilayah itu.
Dalam laporan pertama kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSC), utusan utama Lembaga Keamanan bagi Gaza memberitahu UNSC, tindakan Israel kini menyebabkan lebih dua juta penduduk kekal berhimpit di wilayah Gaza.
