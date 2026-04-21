Lembaga Keamanan bincang kerjasama firma UAE bagi pemulihan Gaza
Lembaga Keamanan bincang kerjasama firma UAE bagi pemulihan Gaza
Apr 21, 2026 | 2:36 PM
Lembaga Keamanan bincang kerjasama firma UAE bagi pemulihan Gaza
Pelajar universiti Palestin berhimpun bagi menuntut kemudahan perjalanan bagi melanjutkan pengajian di luar Jaluran Gaza, pada 20 April, sedang Lembaga Keamanan dilapor mengadakan perbincangan dengan DP World dari Dubai bagi mengurus rantaian bekalan dan projek prasarana di Gaza - Foto AFP
WASHINGTON: Wakil kepada Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, melalui Lembaga Keamanan telah mengadakan perbincangan dengan DP World, sebuah syarikat multinasional milik kerajaan Dubai.
Ia bagi mengurus rantaian bekalan dan projek prasarana di Gaza, lapor Financial Times, pada 21 April.
