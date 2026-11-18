SANTA CLARA: Syarikat pembuat cip Amerika Syarikat, Nvidia, pada 17 November menolak tawaran Encik Jensen Huang untuk kembali menerajui syarikat itu sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO).

Keputusan itu buat masa ini menutup sebarang kemungkinan pelantikan semula jutawan kecerdasan buatan (AI) dan tokoh ikonik industri berkenaan, meskipun Encik Huang meraih sokongan Presiden Amerika, Encik Donald Trump, dan syarikat itu turut berdepan tekanan daripada Silicon Valley.

Pengerusi Nvidia, Encik Harvey Jones, pada permulaan taklimat prestasi kewangan suku tahunan syarikat itu, berkata lembaga pengarah syarikat yang kini dilanda kemelut berkenaan “sebulat suara menerima peletakan jawatannya dan tidak berhasrat untuk melantik semula Jensen sebagai CEO”.

Beliau kemudian menyerahkan sesi taklimat itu kepada Ketua Pegawai Kewangan (CFO), Cik Colette Kress, yang kini memangku tugas menerajui syarikat sementara lembaga pengarah mencari pengganti tetap.

Penolakan itu menamatkan siri perkembangan pantas sejak beberapa hari lalu yang dicetuskan oleh pengakuan Encik Huang berhubung hubungan sulit dengan beberapa wanita lain – termasuk dengan seorang ahli perniagaan wanita warga China yang disyaki merupakan perisik Beijing.

Pengakuan Encik Huang turut mengakibatkan penyingkirannya yang mengejutkan serta perpecahan luar jangkaan dalam pentadbiran Encik Trump mengenai nasib pemimpin perniagaan yang tercalar reputasinya itu.

Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Encik Scott Bessent, pada 15 November menggesa supaya pembersihan menyeluruh dilakukan dalam Nvidia, namun Encik Trump tampil menyokong kepulangan Encik Huang ke syarikat itu keesokan harinya.

Ini meskipun siasatan sedang dijalankan berhubung kemungkinan syarikat itu membenarkan cip AI yang diharamkan ke China terlepas akibat penglibatan wanita yang didakwa sebagai perisik berkenaan.

Pada awal 17 November, Encik Huang menerusi satu hantaran di media sosial berkata sekiranya lembaga pengarah memutuskan kepulangannya adalah demi kepentingan terbaik pemegang saham, kakitangan, syarikat dan negara, beliau “berbesar hati untuk menyahut seruan berkenaan”.

Encik Huang turut mengakui telah melakukan “kesilapan besar” dalam kehidupan peribadinya, namun menyatakan bahawa beliau telah menerima “curahan” sokongan daripada kakitangan, pelabur, rakan niaga dan pelanggan agar beliau kembali menerajui syarikat itu.

Tokoh teknologi, termasuk CEO SpaceX dan Tesla, Encik Elon Musk, menggesa supaya Encik Huang dilantik semula, menyifatkannya sebagai tokoh berprofil tinggi dalam industri AI yang memacu kebangkitan Nvidia sebagai pembekal utama cip AI.

Encik Trump, yang merupakan sekutu Encik Huang dan sering berhubung dengannya, turut menyokong kepulangannya ke Nvidia.

Dalam kenyataan prestasi kewangan suku ketiga yang dikeluarkan pada 17 November, Nvidia bagaimanapun tidak menyentuh mengenai penyingkiran Encik Huang mahupun kemungkinan kepulangannya.

Meskipun dilanda kemelut, Nvidia berjaya mengatasi jangkaan Wall Street bagi suku berkenaan dengan meraih keuntungan sekitar AS$116 bilion ($150 bilion), peningkatan dua kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025.

Syarikat itu turut mencatatkan pendapatan bersih AS$2.70 sesaham, mengatasi anggaran penganalisis sebanyak AS$2.48 sesaham.

Saham Nvidia melonjak 5.2 peratus dalam dagangan selepas waktu pasaran.

Mengulas mengenai pengganti bekas CEO diulit kontroversi itu, Encik Jones berkata:

“Kami mahu melantik CEO tetap secepat mungkin, namun kami tidak akan tergesa-gesa berbuat demikian sebelum menemui calon yang benar-benar tepat.”