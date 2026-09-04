Naib Presiden Filipina, Cik Sara Duterte, berdepan waran tangkap selepas sebuah mahkamah pada 4 September 2026 memerintahkan penahanannya atas tiga pertuduhan membuat ancaman serius. Kes itu berpunca daripada kenyataannya pada November 2024 bahawa beliau telah bercakap dengan seorang pembunuh upahan dan mengarahkannya membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr, isterinya dan sepupu Presiden itu sekiranya beliau sendiri dibunuh. Cik Duterte menafikan bahawa kenyataan tersebut merupakan satu ancaman. - Foto REUTERS