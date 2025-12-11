Keputusan Mahkamah Tinggi akan memberi bekas pengendali pawagam Cathay Cineplexes, mm2 Asia, masa dan ruang bernafas untuk merangka pelan bagi membayar balik pemiutangnya, - Foto ST

Mahkamah Tinggi benarkan bekas pengendali pawagam Cathay dilindungi daripada pemiutang selama 4 bulan

Bekas pengendali pawagam Cathay Cineplexes, mm2 Asia, telah diberikan talian hayat pada 10 Disember selepas Mahkamah Tinggi membenarkan syarikat itu dilindungi daripada pemiutang dan prosiding undang-undang selama empat bulan, sementara ia merangka pelan penyusunan semula.

Keputusan itu akan memberi syarikat itu masa dan ruang bernafas untuk merangka pelan bagi membayar balik pemiutangnya, kata Pesuruhjaya Kehakiman Mohamed Faizal, dalam penghakiman bertulis selepas perbicaraan, lapor The Straits Times (ST).

Pada 10 November, mm2 berkata dalam pemfailan bursa ia telah memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk penangguhan sementara di bawah Akta Muflis, Penyusunan Semula dan Pembubaran, bagi menghentikan prosiding semasa, yang sedang menunggu atau diancam daripada dimulakan atau diteruskan pengendaliannya.

Permohonan itu dibuat selepas syarikat dan anak syarikatnya menerima tuntutan pembayaran balik daripada beberapa pemiutang, termasuk UOB, sebanyak $74.6 juta; Frasers Centrepoint Trust sebanyak $2.6 juta; dan Standard Chartered sebanyak $905,000.

Permohonan itu telah didengar pada 10 Disember dan Mahkamah Tinggi meluluskan permohonan mm2.

Syarikat itu juga berhutang kepada Linkwasha Holdings lebih $7.55 juta sebagai prinsipal dan faedah terakru pada Julai 2025 untuk pinjaman $30 juta yang diambilnya pada 2017 untuk membiayai sebahagian pengambilalihan Cathay Cineplexes.

Faedah terakru ialah faedah yang telah dibina atas pinjaman atau pelaburan (seperti bon) tetapi belum dibayar atau diterima lagi.



mm2 juga berhutang kepada Alprop kira-kira $794,000 dan ia menghadapi kegagalan membayar bon lebih $63 juta.

Hutang yang dihadapi mm2 “mengakibatkan situasi yang tidak dapat dipertahankan - berdepan prosiding perniagaan akan gulung tikar jika ia tidak diberikan ruang bernafas menerusi penangguhan sementara itu, kata pesuruhjaya kehakiman itu.

Dalam permohonan mahkamahnya, mm2 berkata ia berhasrat mengagihkan $12 juta kepada pemiutangnya selepas penyusunan semula, yang bermaksud pemiutang menerima kira-kira 28 sen bagi setiap dolar hutang tertunggak. Jika ia dihapuskan, mm2 berkata pemiutang mungkin tidak menerima apa-apa, atau paling banyak 2.55 sen bagi setiap dolar.

Sebanyak $12 juta itu datang daripada pelaburan $25 juta yang dicadangkan oleh syarikat pengurusan dana, White Knight Hildrics Asia Growth Fund VCC.

Selain Linkwasha, pemiutang lain menyokong pelan penyusunan semula mm2, kata pesuruhjaya kehakiman.