Satu hantaran media sosial oleh Datuk Bandar New York Zohran Mamdani memaparkan gambar yang disediakan Rumah Putih menunjukkan beliau dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Pejabat Oval, dengan presiden memegang dua muka depan akhbar New York Daily News - satu edisi sebenar dari tahun 1975 dan satu lagi versi rekaan yang memaparkan gambarnya sendiri. - Foto Instagram zohrankmamdani

WASHINGTON: Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani, mengadakan pertemuan mengejut dan dirahsiakan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Rumah Putih pada 26 Februari, yang berakhir dengan dua perkembangan tidak dijangka melibatkan projek perumahan dan pembebasan seorang pelajar yang ditahan imigresen.

Encik Mamdani menaiki penerbangan awal pagi ke Washington dengan memakai topi gelap dan pelitup muka bagi mengelakkan dikenali umum. Langkah itu diambil kerana pertemuan tersebut tidak diumumkan lebih awal.

Beberapa jam kemudian, beliau keluar dari Pejabat Oval dengan nada optimistik. “Saya mengadakan pertemuan yang produktif dengan Presiden Trump petang ini. Saya menantikan usaha membina lebih banyak perumahan di New York,” katanya di media sosial sambil memuat naik gambar bersama Encik Trump.

Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berbincang mengenai projek pembinaan perumahan berskala besar di New York.

Jurucakap Dewan Bandaraya, Cik Anna Bahr, berkata Encik Mamdani membentangkan cadangan pembangunan yang berpotensi menghasilkan lebih banyak rumah berbanding projek setengah abad lalu.

“Beliau datang dengan beberapa cadangan yang boleh menghasilkan dan membina lebih banyak perumahan berbanding 50 tahun lalu,” katanya.

Encik Trump, bekas pemaju hartanah Manhattan, sebelum ini berulang kali menegaskan isu kos perumahan sebagai keutamaan nasional menjelang pilihan raya pertengahan penggal 2026. Kos sara hidup dan kemampuan memiliki rumah juga menjadi faktor utama kemenangan Encik Mamdani dalam pilihan raya datuk bandar.

Selain perumahan, Encik Mamdani turut membangkitkan kes penahanan seorang pelajar Universiti Columbia, Cik Elmina Aghayeva dari Azerbaijan. Beberapa minit selepas pertemuan, beliau memaklumkan Trump telah menghubunginya. “Beliau baru memaklumkan kepada saya bahawa dia akan dibebaskan segera,” katanya.

Kementerian Keselamatan Dalam Negeri kemudian mengesahkan pelajar itu dibebaskan walaupun prosiding pengusiran masih diteruskan.

Menurut pejabat Encik Mamdani, beliau turut menyerahkan senarai beberapa individu lain yang berdepan tindakan imigresen dan meminta campur tangan Rumah Putih.

Pertemuan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam hubungan luar jangka antara dua tokoh yang sering bertentangan ideologi.

Encik Trump, 79 tahun, sebelum ini mengkritik keras bandar pimpinan Demokrat termasuk New York, malah pernah melabel Encik Mamdani sebagai “komunis”. Encik Mamdani pula pernah menyifatkan Trump sebagai “despot” dan mengkritik tindakan keras imigresen pemerintah persekutuan.

Namun dalam Amanat Negara minggu ini, Encik Trump menyebut beliau sering berbual dengan Encik Mamdani dan menggambarkannya sebagai “orang baik walaupun dasar buruk”.

Pemerhati politik Cik Ana María Archila berkata hubungan itu mengejutkan. “Presiden biasanya melihat Demokrat sebagai musuh mutlak, tetapi Mamdani berjaya menembusi pendekatan itu dengan cara yang tidak dijangka,” katanya.

Bekas ahli majlis Republikan Encik Joe Borelli pula berkata Encik Mamdani memahami cara mendekati Trump. “Dia tahu audiensnya,” katanya merujuk hadiah muka depan akhbar rekaan yang diserahkan kepada presiden.

Walaupun hubungan dilihat mesra, perbezaan dasar antara kedua-dua pemimpin masih besar. Encik Trump mengetuai tindakan keras imigresen terbesar dalam sejarah moden Amerika, manakala Encik Mamdani menyokong status New York sebagai bandar perlindungan pendatang.

Beliau juga mengkritik dasar pengusiran dan pendirian Encik Trump terhadap perang Gaza, tetapi mengelakkan konfrontasi terbuka bagi memastikan kerjasama persekutuan.

Penganalisis politik Encik Bill Cunningham mengingatkan hubungan itu mungkin tidak kekal. “Dengan Trump, anda tidak pernah tahu arah fikirannya,” katanya.

Walaupun perbezaan ideologi ketara, kedua-dua pihak dilihat mencari titik persamaan praktikal terutama isu ekonomi dan perumahan.

Encik Trump sebelum ini meminta Mamdani membawa “idea projek besar” yang boleh dilaksanakan bersama kerajaan persekutuan.