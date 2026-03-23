MAS dan MTI berkata tekanan kos import berkemungkinan akan meningkat di Singapura dalam jangka masa terdekat, ekoran kenaikan harga tenaga global. - Foto: The Straits Times

MAS dan MTI berkata tekanan kos import berkemungkinan akan meningkat di Singapura dalam jangka masa terdekat, ekoran kenaikan harga tenaga global. - Foto: The Straits Times

Penguasa Kewangan Singapura (MAS) akan menyemak semula jangkaan inflasi negara pada April dalam penyataan dasar kewangan, berikutan perkembangan terkini di konflik Timur Tengah, yang telah melonjakkan harga tenaga.

MAS dan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) menegaskan: “Kenaikan ketara harga tenaga global dalam beberapa minggu kebelakangan ini adalah rentetan konflik berterusan di Timur Tengah.

“Justeru, tekanan kos import Singapura dijangka meningkat dalam waktu terdekat.”

MAS kini meramalkan inflasi teras dan inflasi keseluruhan akan mencatat purata satu hingga 2 peratus bagi tahun 2026.

Kenyataan MAS dan MTI itu dikeluarkan dalam laporan bersama bulanan terbaru mereka mengenai indeks harga pengguna Singapura, yang dikeluarkan pada 23 Mac.

Sebelum meletusnya perang Iran, inflasi teras melonjak kepada 1.4 peratus pada Februari, daripada satu peratus pada Januari. Kenaikan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh sambutan Tahun Baru Cina pada Februari 2026, berbanding Januari 2025.

Namun, angka kenaikan itu mengatasi ramalan 1.3 peratus oleh penganalisis dalam tinjauan Bloomberg.

Inflasi teras tidak mengambil kira kos pengangkutan dan penginapan swasta, sebaliknya lebih menggambarkan perbelanjaan isi rumah.

Bagaimanapun, inflasi keseluruhan – atau inflasi utama – pada Februari turun kepada 1.2 peratus daripada 1.4 peratus pada Januari kerana inflasi penginapan dan pengangkutan swasta yang lebih rendah.

Penurunan ini berjaya mengimbangi kenaikan inflasi perkhidmatan, makanan, dan runcit serta barangan lain.

Inflasi elektrik dan gas merosot lebih ketara, kepada 4.3 peratus daripada 4.2 peratus pada Januari, kerana harga elektrik yang susut lebih mendadak pada Februari.

Inflasi makanan naik kepada 1.6 peratus daripada 1.2 peratus pada Januari, dipacu oleh kenaikan harga makanan mentah dan perkhidmatan makanan yang lebih pantas.

Inflasi runcit dan barangan lain meningkat kepada 0.6 peratus daripada 0.5 peratus pada Januari, terutamanya disebabkan oleh kos ubat-ubatan dan produk kesihatan serta harga perabot yang lebih tinggi.

Inflasi perkhidmatan melonjak kepada 2 peratus daripada 1.5 peratus pada Januari, didorong oleh peningkatan tambang penerbangan dan kos perbelanjaan percutian.

Inflasi penginapan jatuh kepada 0.3 peratus daripada 1.9 peratus pada Januari, ekoran peningkatan yang lebih kecil dalam kos penyelenggaraan dan pembaikan di sektor perumahan.

Inflasi pengangkutan swasta menurun kepada 2.4 peratus, daripada 2.7 peratus pada Januari, kerana harga petrol yang susut lebih besar.