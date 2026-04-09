Masjid Al-Aqsa dibuka semula selepas 40 hari ditutup
Apr 9, 2026 | 4:39 PM
Jemaah Muslim menunaikan solat di kawasan Masjid Al-Aqsa di Baitulmakdis pada 9 April 2026, ketika gencatan senjata selama dua minggu dalam konflik Iran berkuat kuasa. - Foto REUTERS
BAITULMAKDIS: Masjid Al-Aqsa di Baitulmakdis Timur yang diduduki dibuka semula kepada jemaah Muslim pada Khamis, 9 April selepas ditutup selama 40 hari oleh Israel susulan operasi ketenteraan bersama Amerika Syarikat terhadap Iran.
Menurut laporan Anadolu Ajansi, pintu masjid dibuka seawal waktu subuh, membolehkan ratusan rakyat Palestin memasuki kawasan Al-Haram al-Sharif buat kali pertama sejak penutupan.
