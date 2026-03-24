Menjelang musim 2026, atlet luncur lelayang Singapura, Maximilian Maeder, penuh optimis selepas mengharungi pramusim pertamanya di bawah bimbingan jurulatih Switzerland, Matthieu Girolet.

Satu perkembangan menggembirakan tercatat apabila peluncur berusia 19 tahun itu memenangi acara ujian Januari lalu bagi Kejohanan Pelayaran Dunia yang akan berlangsung di Fortaleza, Brazil, pada 2027.