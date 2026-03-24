Max Maeder kekal optimis jelang musim 2026
Max Maeder kekal optimis jelang musim 2026
Atlet luncur lelayang S’pura persiap diri bagi dua acara utama pada Mac-April, Mei
Mar 24, 2026 | 1:41 PM
Max Maeder kekal optimis jelang musim 2026
Tumpuan utama atlet luncur lelayang Singapura, Maximilian Maeder, pada 2026 ialah Kejohanan Dunia Formula Lelayang di Viana do Castelo, Portugal, pada Mei. - Foto ST
Menjelang musim 2026, atlet luncur lelayang Singapura, Maximilian Maeder, penuh optimis selepas mengharungi pramusim pertamanya di bawah bimbingan jurulatih Switzerland, Matthieu Girolet.
Satu perkembangan menggembirakan tercatat apabila peluncur berusia 19 tahun itu memenangi acara ujian Januari lalu bagi Kejohanan Pelayaran Dunia yang akan berlangsung di Fortaleza, Brazil, pada 2027.
Laporan berkaitan
Persiapan konsisten jadi kunci Max Maeder di Sukan SEANov 5, 2025 | 7:30 PM
Max Maeder terpaksa berpuas hati dengan perak di Kejohanan Dunia Oct 6, 2025 | 1:25 PM