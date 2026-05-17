Topic followed successfullyGo to BHku
Max Maeder rebut semula gelaran Kejohanan Dunia
Max Maeder rebut semula gelaran Kejohanan Dunia
Gelaran dunia ketiga selepas kemenangan pada 2023 dan 2024
May 17, 2026 | 3:51 PM
Max Maeder rebut semula gelaran Kejohanan Dunia
Maximilian Maeder dari Singapura beraksi di Kejohanan Dunia Formula Kite 2026 di Portugal dan merangkul semula gelaran dunianya. - Foto IKA MEDIA/ROBERT HAJDUK
Maximilian Maeder sendiri mengakui bahawa beliau hampir hilang kawalan diri dalam perlumbaan terakhir luncur lelayang di Kejohanan Dunia Formula Kite.
Namun atlet warga Singapura berusia 19 tahun itu berjaya menenangkan dirinya dan bangkit untuk merangkul semula gelaran dunianya pada 16 Mei.
Laporan berkaitan
Max Maeder kekal optimis jelang musim 2026Mar 24, 2026 | 1:41 PM
Max Maeder atasi pelbagai rintangan pertahan kejuaraan EropahMay 20, 2025 | 3:57 PM